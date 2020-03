Augusta, casa di reclusione, cambio al vertice di comando

Cambio al vertice del comando della polizia penitenziaria della casa di reclusione di Augusta che da ieri è diretta da Dario Pietro Maugeri, dirigente aggiunto della Polizia penitenziaria.

Lo fanno sapere i sindacati Uspp, Cisl Fns e Sinappe che ringraziano l’uscente dirigente aggiunto Maria Rita Di Vita per il lavoro svolto in questi 2 anni in cui “ha dimostrato grande professionalità e notevole eleganza nell’affrontare situazioni, anche le più difficili, rendendosi sempre disponibile all’ascolto e al dialogo con il personale – hanno detto Michele Pedone (Uspp), Fabio D’Amico (Fns-Cisl) e Sebastiano Bongiovanni (Sinappe-Sippe)- Ora l’assegnazione, in pianta stabile, di un funzionario del corpo di Polizia penitenziaria al comando dell’istituto megarese consentirà di avere una gestione stabile e regolare. Riponiamo molta fiducia nel nuovo comandante Maugeri, persona di elevate qualità morali, che saprà dare sicuramente la propria impronta nella gestione dell’istituto, contemperando le esigenze istituzionali, per ciò che riguarda la sicurezza, disciplina e all’ordine con le esigenze dei baschi azzurri che operano all’interno della struttura”.