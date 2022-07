Augusta, casa di reclusione, ancora un’ aggressione ai danni di un agente

Ulteriore aggressione alla casa di reclusione di Augusta ai danni del personale di Polizia penitenziaria che per le ferite riportate ha dovuto ricorrere alle cure mediche ospedaliere. Secondo quanto fa sapere il segretario generale Cisl Lorenzo Pagano ieri sera un agente, durante il servizio di vigilanza all’interno di un reparto detentivo, “è stato letteralmente aggredito mentre cercava di sedare una lite tra due detenuti. Quanto accaduto, pone molti interrogativi alla Cisl Fns e sicuramente anche ai tanti poliziotti che operano in prima linea non solo nell’istituto di Augusta, su come sia possibile che il reiterarsi di condotte di inaudita e ingiustificata violenza nei confronti dei poliziotti penitenziari, non siano ancora state arginate con interventi mirati a salvaguardarne l’incolumità fisica”– scrive in un comunicato.

Il sindacalista ricorda che più volte è stato lanciato il grido di allarme sull’elevata presenza nell’istituto di detenuti con problematiche psichiche, anche rilevanti “nonostante l’istituto sia carente di figure professionalmente preparate a gestire questo tipo di utenza e l’organico della Polizia penitenziaria sia numericamente inadeguato” e nel preannunciare che segnalerà ai vari organi istituzionali competenti “la necessità di interventi urgenti per la salvaguardia e la difesa dei poliziotti della casa di reclusione Augusta”, esprime vicinanza e solidarietà al collega vittima di questa ennesima aggressione.