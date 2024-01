Augusta, casa di reclusione: ancora un’aggressione a un agente

Ennesima aggressione alla casa di reclusione ieri sera da parte di un detenuto nei confronti di un agente. E’ successo nel reparto isolamento, come fa sapere la segreteria provinciale del Sippe che riferisce che l’agente ha “la faccia gonfia, ma è ancora in ospedale” e che tutto ciò è accaduto “sempre nel silenzio più assoluto”, con le aggressioni verso il personale di polizia penitenziaria che non fanno più notizia.

“Alla casa di reclusione di Augusta tutto è diventato normale, tutto viene considerato tollerabile, tutto viene considerato esente da responsabilità da chi gestisce l’ istituto” – aggiunge il sindacato che ritiene fino ad oggi “di aver fatto di tutto per tutelare il personale, non pensiamo che altri possano dire la stessa cosa”.