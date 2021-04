Augusta, casa di reclusione. “Agenti segregati nelle sezioni”: la denuncia dei sindacati

Non c’è pace alla casa di reclusione di Augusta per le continue denunce dei sindacati della polizia penitenziaria sulle condizioni di lavoro degli agenti in servizio alla struttura di pena. E “se da un lato la direttrice, dopo l’ennesima denuncia sindacale, da qualche giorno, finalmente, ha inteso mostrare segni di apertura ed ha lasciato percepire di voler intraprendere la strada del dialogo purtroppo la stessa cosa non si può dire che abbiano fatto i due dirigenti aggiunti del corpo, comandante e vice” – dicono i segretari dell’ Uspp Salvatore Argento, della Fns-Cisl Fabio D’Amico, della Fsa Cnpp Massimiliano Di Carlo, della Cgil_Fp Giuseppe Argentino e del Sippe Sebastiano Bongiovanni che definiscono “inaccettabile” l’ultima disposizione del comandante il quale, “in barba al dettato normativo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ha deciso che in alcune sezioni detentive l’agente di Polizia penitenziaria debba essere segregato all’interno della sezione, chiuso dal cancello di sbarramento esattamente come l’utenza. Al poliziotto, tuttavia, è stato consentito di avere una sedia e un tavolino, materiale precario tanto quanto le condizioni strutturali del luogo di lavoro”.

Una situazione “umiliante” per i sindacati che hanno scritto una lettera al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino per chiedere un intervento urgente a salvaguardia della salute fisica e mentale della categoria di lavoratori.

“Siamo tornati agli anni 80 e anche in questo caso tutto va nella direzione opposta alle direttive dell’amministrazione penitenziaria che, soprattutto nell’ultimo decennio, ha sempre cercato di innalzare l’immagine del poliziotto penitenziario mostrandolo in attività di rilievo e in contesti salubri. Come rappresentati dei lavoratori oggi non possiamo accettare che il personale venga trattato in modo così mortificante” – concludono sottolineando che se la problematica segnalata non verrà risolta con urgenza denunceranno i fatti in altre sedi competenti.