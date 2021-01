Augusta, casa di reclusione: agenti di polizia penitenziaria trovano 6 microcellulari dentro le celle

Sei microcellulari sono stati trovati nell’ultima settimana nella casa di reclusione di Augusta. Erano ben nascosti anche nelle celle dei detenuti dalla vista degli agenti di polizia penitenziaria, che li hanno beccati durante le normali operazioni di controllo. E questo nonostante siano ancora in numero ridotto, come sottolinea il dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni.

“Nonostante la gravissima carenza di organico che – dice – costringe gli agenti della Polizia penitenziaria a turni massacranti al punto che si saltano pasti, il personale in servizio al carcere di Augusta, con grande professionalità, continua a svolgere il proprio dovere. Devo muovere una dura critica all’amministrazione penitenziaria, che è sorda ai bisogni ed alle esigenze degli agenti penitenziari”.

Una carenza di personale acuita anche dall’assenza in queste settimane del nuovo anno di 4 agenti, che si trovano a casa perché positivi al covid 19. Sono in buone condizioni, con qualche sintomo, si trovano in isolamento domiciliare e questo crea qualche preoccupazione dentro l’istituto di pena dove, nel frattempo, ricorda il sindacalista, sono ripresi i colloqui dei detenuti con i familiari e, quindi, i loro potenziali contatti pericolosi con il mondo esterno, nonostante si svolgano pure le videochiamate con i parenti.