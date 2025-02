Augusta, “Casa biblioteca”: proseguono le attività con il gruppo di lettura

Proseguono le attività del progetto “Casa biblioteca” promosso dall’ assessorato alla Cultura, Tradizioni e Promozione del Territorio che prevedono una serie di appuntamenti nei locali della biblioteca “George Vallet”, al piano terra del palazzo di città che, grazie a questo progetto innovativo, ha aperto le porte a quanti non ne conoscevano l’esistenza. Nei giorni scorsi si è tenuto il secondo incontro del “gruppo di lettura” a cui hanno partecipato numerosi utenti, confermando l’interesse suscitato dall’iniziativa. “E’ bello vedere nel tardo pomeriggio gruppi di cittadini fruire dei locali ritrovandosi per condividere il libro e la lettura in genere”- ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare

Il progetto, coordinato dalla dirigente dell’ ottavo settore, Sebastiana Passanisi, vede impegnato tutto il team dell’ ufficio composto da Enza Torre, Simona Sirugo e Mauro Farina. “Il successo dell’iniziativa – aggiunge l’assessore Giuseppe Carrabino – non è solo il piacere della lettura ma soprattutto la possibilità di potersi confrontare e condividere opinioni diverse valorizzando il dibattito come strumento di apertura e dialogo fra i partecipanti”.

Una clima di grande familiarità quello che si registra in occasione di questi appuntamenti, dove i partecipanti si ritrovano anche per momenti ludici di conoscenza con la degustazione di dolci e tisane. “Nei prossimi giorni – conclude Carrabino – metteremo a punto il programma delle iniziative proposte attraverso il “patto della lettura” che vedrà coinvolti tutti i soggetti sottoscrittori con eventi decentrati non solo in città ma in tutto il territorio”.