Augusta, carri allegorici e gruppi mascherati al Centro storico: al via la terza edizione del Carnevale 2025

Nonostante il tempo non proprio clemente ha preso il via ieri pomeriggio la terza edizione del Carnevale di Augusta 2025 con il suo carico di musica, allegria e colori. La prima delle tre sfilate previste nel programma promosso dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il Comitato dei commercianti di Augusta e Borgata è iniziata ieri pomeriggio, poco dopo le 17, in piazza Castello, alla Villa da dove il festoso corteo si è mosso per tutta via Principe Umberto fino a raggiungere piazza Risorgimento, per poi fare il percorso inverso e fermarsi tutti in piazza Duomo per ballare insieme e fare festa.

A sfilare gruppi mascherati animati dagli alunni dei tre istituti comprensivi, Principe di Napoli, Orso Mario Corbino e Domenico Costa, coadiuvati dagli alunni più grandi dei due istituti superiori Ruiz e Megara che hanno indossato le pettorine verdi e collaborato al servizio d’ordine ai lati del corteo, ma anche una palestra e una macchina buffa.

Due i carri allegorici che hanno partecipato a cura dell’associazioni “Le libellule”, il primo denominato “Avanti tutta. Libertà, eguaglianza, anarchia” che racconta la storia dei Corsari sintetizzato dagli autori così: “La storia ha registrato soprattutto i nomi e le storie di Capitani famosi, eppure non erano nulla senza le loro ciurme, sono proprio loro che li rendono capitani famosi, acquisendo il concetto assoluto di libertà che riesce a spingerli a mollare tutto e a sostenere le proprie convinzioni politiche, sociali e culturali. Significa superare tutti i confini e tutte le leggi, è proprio questa la forza quella che li spinge a cercare un gruppo che condivide il loro spirito e che le fa salpare su una nave per affrontare il mare aperto per costruire una società nuova, da zero”.

Il secondo carro denominato “Presente e futuro” invita a “non guardare né avanti né indietro, guarda in te stesso, senza paura e senza rimpianto, il vivere nel presente ha una parte essenziale nell’eliminazione delle relazioni sbagliate e nella costruzione della felicità. Vi è un solo momento in cui puoi avere una qualsiasi esperienza e quel momento è il presente, un uomo felice è troppo soddisfatto del presente per pensare molto al futuro. Non tenere conto del presente è quasi una malattia e noi veniamo continuamente condizionati e sacrificarlo al futuro. Quello che sorprende di più è che perdiamo la salute per fare i soldi e poi perdiamo i soldi per recuperare la salute. Pensiamo tanto al futuro che dimentichiamo di vivere il presente in tale maniera che non riusciamo a vivere né il presente né il futuro”.

Carri e gruppi mascherati torneranno a colorare le strade augustane domenica 2 marzo, ma alla Borgata per la seconda sfilata carnevalesca in programma sempre a partire dalle 17 in viale Italia e via Lavaggi.