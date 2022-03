Augusta, Carnevale, spettacolo senza autorizzazione di pubblica sicurezza: la Polizia denuncia due persone

In occasione del Carnevale del 27 febbraio scorso avrebbero organizzato uno spettacolo, poi interrotto dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, in piazza Fontana, alla Borgata senza avere la necessaria autorizzazione o licenza di pubblica sicurezza prevista per l’esercizio di uno “spettacolo viaggiante” rappresentato da giochi gonfiabili.

Per questo un uomo di 56 anni ed un giovane di 27 sono stati denunciati, a piede libero, dagli agenti del commissariato di Augusta ai sensi dell’articolo 681 del Codice penale, per l’ipotesi di reato di “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”.