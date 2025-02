Augusta, Carnevale 2025: tutto pronto per i due carri allegorici targati “Le libellule”

Entra nel vivo domani, “giovedì grasso”, il Carnevale 2025 che vedrà la partecipazione in prima linea della neonata associazione culturale “Le libellule”, con i due carri allegorici che sfileranno per le strade del Centro storico e della Borgata in questa seconda edizione promossa dall’amministrazione comunale.

L’associazione è nata ad ottobre 2024 sulle ceneri del “Gruppo fantasie” che, dal 1998 al 2007, portò il Carnevale augustano a raggiungere importanti traguardi. A crearla i 4 storici fondatori del gruppo di allora, Pippo Corbino, Sebastiano Giardina, Giorgio Mendola e Rosario Costa che hanno coinvolto altri appassionati con i quali, piano piano, hanno visto la luce i due carri allegorici, colorati e pronti per fare festa ed essere ammirati. Il primo si chiama “Avanti tutta” ed è stato progettato dall’ingegnere Francesco Costa, da un’ idea progettuale di Costa e Corbino è nato il secondo dal titolo “Presente e futuro”. Per la prima volta quest’anno i carri si alzeranno in altezza e larghezza fino a sette metri, sono creati con struttura di ferro, oltre duemila i chili di ferro utilizzati oltre a cartapesta e polistirolo.

Saranno gli unici due carri che parteciperanno al concorso indetto dal Comune, come ha spiegato Costa, presidente dell’associazione Le libellule”: “quest’anno, dopo la scorsa stagione – ha detto- pensavamo che ci sarebbero stati più carri alle sfilate, ma ci siamo ritrovati con i nostri due carri che porteremo in giro per la cittadinanza. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ma ci auguriamo che la prossima stagione la città possa partecipare con più gruppi mascherati e carri perché il Carnevale è di tutti. L’invito è allora ad altri gruppi di mettersi al lavoro per l’anno prossimo”– ha aggiunto Costa dicendosi grato alle diverse aziende locali che, come sponsor, sono stati vicini all’associazione e non escludendo che l’associazione, nata principalmente per partecipare al Carnevale, possa promuovere anche altre iniziative e manifestazioni culturali.

A ricordare che in 10 anni il Carnevale augustano è cresciuto e da due carri e due o tre gruppi mascherati “siamo arrivati ad avere nelle sfilate 4 carri e 20 gruppi mascherati tra palestre, scuole e privati” è stato Corbino che si “augura che con questo stesso ottimismo di allora si possa crescere anche nei prossimi anni e che soprattutto i giovani possano creare nuovi gruppi”.

Per realizzare i carri in un capannone alle porte di Augusta ci sono voluti sei mesi di tempo, dall’ideazione alla realizzazione, grazie ad un lavoro di squadra che ha coinvolto Sebastiano Giardina, Federico Sicuso, Georgio Mendola, Giuseppe Corbino, Francesco Costa, Santo Lombardo e Rosario Costa che sono dell’associazione culturali “Le libellule” e Salvatore Tringali, Luca Patania, Gabriele Campisi, Emiliano Mendola, Francesco Campisi, Giovanna Saraceno, Marco Costa, Maria Grazia Mendola, Giuseppe Del Fiume, Oliverio Avolio, Paolo Damiano, Alessandro Patania e Valentina Warz.