Augusta, Carnevale 2025: presentato il programma

Presentato nel salone di rappresentanza del palazzo di città il programma del Carnevale edizione 2025, promosso dal Comune di Augusta, assessorato alla Cultura, tradizioni, sport e promozione del territorio, comitati commercianti “Centro storico” e “Borgata” in collaborazione con gli istituti scolastici della città e “Comitiva carristi”.

Soddisfatto il sindaco Giuseppe Di Mare che nel ringraziare quanti si stanno adoperando per la realizzazione di questo ulteriore momento di valorizzazione della città, ha rammentato l’importanza di occasioni finalizzate a creare aggregazione puntando sulle tradizioni e le espressioni delle identità quale ulteriore volano per il territorio.

Ad illustrare il programma è l’assessore Carrabino che ha annunciato l’elenco di quanti hanno presentato istanza di partecipazione e che vedono la partecipazione di oltre mille alunni degli istituti comprensivi e superiori della città. “Un programma – ha aggiunto Carrabino – che è la sintesi di interlocuzioni con il commissariato di pubblica sicurezza in particolar modo con il dirigente Antonio Migliorisi, la Polizia locale con a capo il comandante Salvo Daidone e il coordinatore e responsabile della sicurezza Marco Arezzi”.

Gli eventi si terranno nel Centro storico e in Borgata con un calendario ormai consolidato ma con alcune novità. Il 27 febbraio, “giovedì grasso”, dalle 16 avrà inizio la sfilata dei carri allegorici, macchine buffe e gruppi in maschera che percorreranno piazza Castello, via Principe Umberto, piazza Risorgimento per fare ritorno e concludere in piazza Duomo dove si terranno le coreografie. La serata si concluderà con lo spettacolo musicale del gruppo Cri&Gang Band.

Sabato 1 marzo l’appuntamento è alle 16 a Brucoli con la parata dei gruppi in maschera, spettacolo, animazione e divertimento per i più piccoli. Domenica 2 marzo sono previsti due momenti di animazione musicale per i bambini in piazza Duomo e in piazza Fontana. Nel pomeriggio, la sfilata dei carri allegorici, macchine buffe e gruppi in maschera percorrerà la principale via della Borgata con partenza da piazza Fontana e lungo viale Italia, via Giovanni Lavaggi, largo Marco Polo per fare ritorno in piazza Fontana. In piazza Fontana lo spettacolo musicale con il gruppo Blue sound.

Il 4 marzo, “martedì grasso”, ultimo giorno di Carnevale, la sfilata si terrà in Borgata ma con un percorso che prevede la partenza da via Giovanni Lavaggi, largo Marco Polo, viale Italia per concludersi in piazza Fontana dove seguiranno le premiazioni e lo spettacolo del Lory Band. Contrariamente alle passate edizioni le premiazioni non prevedono un ordine di classificazione, ma su suggerimento degli istituti scolastici si è preferito assegnare dei “premi” legati alla “musicalità”, “originalità”, “comicità”, briosità e “colore”.