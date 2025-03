Augusta, Carnevale 2025: oggi seconda sfilata ma alla Borgata. Modifiche alla viabilità

Ritornano oggi in strada i due carri allegorici e i gruppi mascherati del Carnevale di Augusta 2025 che, per questa domenica e anche per “martedì grasso”, 4 marzo, si trasferiranno alla Borgata. Le due sfilate si terranno, infatti, a partire dalle 17 nelle due arterie principali di via Lavaggi e viale Italia che, per l’occasione, saranno vietate al transito veicolare, con rimozione forzata dalle 13 alle 22 di oggi e di martedì. E’ quanto prevede l’ordinanza di Polizia municipale firmata dal comandante Salvatore Daidone che impone il divieto di circolazione in viale Italia del tratto tra viale Peppino Impastato e la via Siracusa, in via Giovanni Lavaggi compreso tra via della Stazione e largo Marco Polo e in tutte le vie di accesso alla manifestazione carnevalesca che attraversa viale Italia e via Lavaggi e fino alla conclusione della sfilata. La serata si concluderà in piazza Fontana è previsto lo spettacolo musicale con il gruppo Blue sound.

La sosta, inoltre, sarà vietata dalle 13 alle 22, in viale Italia, nel tratto compreso della rotatoria di viale Italia, viale Peppino Impastato e via Siracusa, in via lavaggi nel tratto compreso tra via della Stazione e largo Marco Polo, in via dello stadio del tratto compreso tra viale Italia e via Turati. In deroga ai divieti è garantita la circolazione ai mezzi di soccorso e ai residenti della zona di Campo Palma è permesso entrare e uscire dalla propria residenza, compatibilmente con la sfilata.

Martedì 4 marzo è escluso dal divieto di sosta e circolazione largo Marco Polo in quanto la sfilata partirà da via Lavaggi intersezione con il lungomare Rossini. Il Carnevale promosso dall’assessorato alla Cultura retto da Giuseppe Carrabino, dai comitati commercianti “Centro storico” e “Borgata” in collaborazione con gli istituti scolastici e la “comitiva carristi”. si concluderà in piazza Fontana dove seguiranno le premiazioni e lo spettacolo del Lory Band. Contrariamente alle passate edizioni le premiazioni non prevedono un ordine di classificazione, ma su suggerimento degli istituti scolastici si è preferito assegnare dei “premi” legati alla “musicalità”, “originalità”, “comicità”, briosità e “colore”.

Il programma della terza edizione del Carnevale augustano, inoltre, prevede per oggi, a partire dalle 10, due momenti di animazione musicale per i bambini in piazza Duomo, al centro storico e in piazza Fontana, alla Borgata.