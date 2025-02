Augusta, Carnevale 2025, al via la prima sfilata al Centro storico: le modifiche alla viabilità

In occasione del Carnevale 2025, che prende il via oggi con la sfilata pomeridiana di carri allegorici e gruppi mascherati al centro storico sono previste modifiche alla viabilità cittadina previste da ordinanze di Polizia municipale. Ad essere interdetta alla circolazione per tutto il pomeriggio, e fino a sera, ovvero dalle 13 alle 22, sarà principalmente via Principe Umberto da dove passerà la sfilata partendo da piazza Castello, alle 17, e dove non si potrà circolare con i mezzi oltre che da via Colombo a piazza Risorgimento anche in piazza Duomo, in piazza e viale Risorgimento, nel tratto di piazza Risorgimento-via Adua. Nello stesso orario alla “strada mastra” sarà vietata la sosta veicolare con rimozione forzata come anche in piazza Risorgimento e viale Risorgimento, nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e via Adua e piazza Duomo. Dalle 13 alle 22 sosta veicolare vietata anche in via Colombo, nel tratto in via Xifonia-via Epicarmo. In deroga a quanto prescritto è garantita la circolazione mezzi di soccorso.

Rimanendo sempre in Centro storico domenica 2 marzo, dalle 9 alle 13, sarà vietata la sosta e la circolazione in via Principe Umberto e nel tratto compreso tra la via Colombo, via Roma e piazza Duomo, dove ci sarà animazione per i più piccoli.

Con un’altra ordinanza il sindaco ha, inoltre, disposto per tutta la giornata di oggi agli operatori commerciali che effettuano somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle adiacenze di piazza Risorgimento, via Principe Umberto, Colombo e Giardini pubblici il divieto assoluto di vendere bevande ed alcolici in bottiglie o contenitori di vetro o latta e l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito dei bicchieri di plastica ed altro, ma anche di effettuare una pulizia degli spazi antistanti prima della chiusura dell’attività.

Alla cittadinanza è imposto il divieto di introdurre nelle aree interessate dagli eventi bottiglie e contenitori di vetro e di latta e l’utilizzo di schiume spray in bombolette e di altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati per tutta la durata del Carnevale. L ‘inosservanza delle disposizioni sindacali comporta sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro, con pagamento ridotto in 100 euro.