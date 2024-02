Augusta, Carnevale 2024, ultimo giorno di sfilata alla Borgata. Stasera le premiazioni del concorso

Ultimo giorno di Carnevale oggi con il “martedì grasso” che sarà festeggiato alla Borgata. Il programma prevede la sfilata degli alunni delle scuole di mattina, a partire dalle 10 per via Lavaggi, viale Italia e piazza Fontana e dei carri allegorici e gruppi mascherati nel pomeriggio, dalle 16 in poi, da via Lavaggi a piazza Fontana. La manifestazione si concluderà in piazza Fontana con uno spettacolo musicale a partire dalle 21 e le premiazioni dei vincitori del concorso promosso dall’amministrazione.

Le modifiche alla viabilità sono le stesse di domenica, a cominciare dal divieto di sosta veicolare, con rimozione forzata, che è scattata dalla mezzanotte di ieri e sarà in vigore fino alle 7 di domani mattina, per garantire anche la pulizia della strada dopo il passaggio della sfilata, in viale Italia nel tratto compreso dalla rotatoria di viale Italia, viale Peppino Impastato e via Siracusa, in via Lavaggi, nel tratto compreso tra via della Stazione e largo Marco Polo. Il divieto sarà in vigore fino a stasera, alle 22, in via dello Stadio nel tratto compreso tra viale Italia e via Turati.

È vietata la circolazione veicolare domenica dalle 8 alle 22 in viale Italia, nel tratto tra viale Peppino Impastato e via Siracusa, in via Lavaggi nel tratto compreso tra via della Stazione e largo Marco Polo e in tutte le vie di accesso alla manifestazione carnevalesca che attraversa viale Italia e via Lavaggi e fino alla conclusione della stessa. Ai residenti della zona “Campo Palma”, compatibilmente con le sfilate è permesso di transitare ed uscire dalla propria residenza, in deroga ai divieti.

Rimane sempre in vigore l’ ordinanza sindacale che vieta agli operatori commerciali che effettuano somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle adiacenze di piazza Risorgimento, via Principe Umberto, Colombo e Giardini pubblici di vendere bevande ed alcolici in bottiglie o contenitori di vetro o latta e l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito dei bicchieri di plastica ed altro, ma anche di effettuare una pulizia degli spazi antistanti prima della chiusura dell’attività.

Alla cittadinanza è imposto il divieto di introdurre nelle aree interessate dagli eventi bottiglie e contenitori di vetro e di latta e l’utilizzo di schiume spray in bombolette e di altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati per tutta la durata del Carnevale. L’inosservanza delle disposizioni sindacali comporta sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro, con pagamento ridotto in 100 euro.