Augusta, Carnevale 2024: tutto pronto per le sfilate di carri e gruppi mascherati

Tutto pronto per la seconda edizione del Carnevale augustano promosso dall’amministrazione comunale e che vede il ritorno ad Augusta, dopo 15 anni di assenza, dei carri allegorici che animeranno insieme ai gruppi mascherati la più colorata ed allegre delle feste. Si inizia giovedì grasso 8 febbraio al centro storico con la sfilata in maschera degli alunni degli istituti comprensivi della città, che partirà da piazza Risorgimento, alle 10, attraverserà via Principe Umberto e arriverà in piazza Castello, ai Giardini pubblici. Alle 16 ai vari gruppi in maschera che si sono iscritti alla manifestazione si uniranno anche i carri allegorici che partiranno da piazza Castello, percorreranno via Principe Umberto fino a piazza Risorgimento per poi risalire e terminare in piazza Duomo, dove alle 21 è in programma un spettacolo musicale.

Pe domenica 11 febbraio in piazza Duomo, all’Isola e Fontana, alla Borgata è prevista l’animazione musicale, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 16 i carri allegorici e i gruppi in maschera si sposteranno alla Borgata con partenza da piazza Fontana. Il percorso sarà per in viale Italia, via Giovanni Lavaggi, largo Marco Polo, via Lavaggi, viale Italia ed arrivo in piazza Fontana, dove alle 21 si terrà uno spettacolo musicale.

Per l’ultima giornata del Carnevale di martedì grasso 13 febbraio le sfilate saranno due ed entrambe in Borgata: alle 10 per via Lavaggi, viale Italia e piazza Fontana sfileranno in maschera gli alunni delle scuole, nel pomeriggio da piazza Fontana e per viale Italia, via Giovanni Lavaggi, largo Marco Polo, e viceversa si potranno ammirare i carri allegorici e gruppi in maschera di associazioni e palestre. La manifestazione si concluderà in piazza Fontana con uno spettacolo musicale e le premiazioni dei conti del concorso promosso dall’amministrazione.