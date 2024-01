Augusta, Carnevale 2024, quest’anno sfileranno anche carri allegorici: pubblicato bando di concorso

Quasi archiviato il programma delle festività natalizie si pensa ad organizzare Carnevale che si terrà dall’8 al 13 febbraio 2024 quale “evento di promozione turistica e di cultura popolare locale”. La seconda edizione della manifestazione prevede quest’anno, per la prima volta da diversi anni a questa parte, la sfilata di carri allegorici, ma anche di gruppi mascherati e macchine buffe per le vie della città, così come si legge nel bando di concorso che oggi il Comune ha pubblicato per stabilire le condizioni e i modi per l’ammissione alla manifestazione di tutti coloro che intendono parteciparvi.

Per l’evento è proposto un tema libero ispirato a motivi di attualità e costume, ai temi del fantastico, dell’evasione e del grottesco, chi intende partecipare alle sfilate dovrà far prevenire entro il prossimo 25 gennaio, all’ufficio protocollo del Comune, domanda di adesione con allegata una relazione descrittiva sul tema del progetto, delle caratteristiche del carro allegorico e del numero approssimativo dei partecipanti. Per le sfilate dei gruppi il numero minimo dei partecipanti non dovrà essere inferiore a 20 elementi, in caso contrario non saranno inseriti al concorso, ma solo nella sfilata.

Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa dovranno presentarsi, inoltre, venerdì 2 febbraio alle 15 all’assessorato alla Cultura, Tradizioni e Promozione del territorio in via Eroi di Malta per discutere delle modalità tecniche della sfilata di Carnevale.