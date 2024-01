Augusta, Carnevale 2024: prorogata la scadenza per partecipare al bando di concorso

E’ prorogata alle 12 di lunedì 29 gennaio la scadenza, prevista per domani, del bando per partecipare alla seconda edizione del Carnevale augustano che si terrà dall’8 al 13 febbraio Lo fanno sapere il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino.

Restano invariate le modalità di partecipazione e i moduli devono essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica del protocollo del Comune o consegnati a mano all’ufficio.

Per questa seconda edizione del Carnevale augustano, che prevede il ritorno dopo tanti anni dei carri allegorici l’evento proposto è un tema libero ispirato a motivi di attualità e costume, ai temi del fantastico, dell’evasione e del grottesco. Per le sfilate dei gruppi il numero minimo dei partecipanti non dovrà essere inferiore a 20 elementi, in caso contrario non saranno inseriti al concorso, ma solo nella sfilata.