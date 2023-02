Augusta, Carnevale 2023: divieto di vendita bevande in vetro e di uso di bombolette spray

Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed alte bevande in bottiglie vetro e lattine di vetro e di utilizzare bombolette spray di qualsiasi natura in occasione degli eventi del Carnevale 2023 durante i quali la viabilità subirà delle modiche. E’ quanto dispongono le diverse ordinanze del sindaco e del comandante di polizia municipale, queste ultime regolamentano la sosta e la circolazione veicolare in via Principe Umberto, piazza Risorgimento, viale Risorgimento e via Dessié per il 16 febbraio, “giovedì grasso” per permettere il regolare svolgimento della sfilata dei gruppi mascherati che percorreranno via Principe Umberto con partenza da piazza Risorgimento fino a Piazza Castello per fare ritorno in piazza Duomo dove si esibiranno.

Nello specifico è vietata la circolazione e la sosta veicolare con rimozione forzata in via Principe Umberto, piazza e viale Risorgimento nel tratto compreso tra la piazza e via Adua dalle 13 fino al passaggio della sfilata carnevalesca, in via Dessiè nel tratto compreso fra via Eroi di Malta e piazza Risorgimento dalle 14, al a partenza della sfilata, in via Principe Umberto nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Roma dalle 13 alle 22. Sono previste aree parcheggio in piazza Maestri del lavoro e nel piazzale del comando marittimo militare in via Caracciolo.

Un’altra ordinanza regolamenta la viabilità in viale Italia, via Giovanni Lavaggi e via Sacro Cuore per il 21 febbraio, “martedì grasso” con il divieto di sosta veicolare in viale Italia, nel tratto compreso tra la prima traversa del viale e via Siracusa e in via Lavaggi, nel tratto compreso tra via della Stazione e via Soccorso dalle 13 fino al passaggio della sfilata. Per la circolazione il divieto negli stessi tratti scatta alle 14, per consentire l’inizio della sfilata sarà inoltre vietata la circolazione veicolare in via Sacro Cuore, nel tratto compreso tra via Soccorso e via delle Saline. Si consiglia di parcheggiare in prossimità di Corso Sicilia nell’area del piazzale dello stadio e in via Bruno Buozzi (aree mercatali).

La partenza della sfilata è prevista alle 17 e si snoderà lungo via Inferrera, Lavaggi, viale Italia ed arrivo in piazza Fontana con l’esibizione dei gruppi. Al termine si procederà alla premiazione.

Per domenica 19 febbraio, dalle 8 alle 14, il divieto di sosta e circolazione veicolare sarà in vigore in via Principe Umberto, nel tratto di via Garibaldi e la via Roma. Il programma prevede dalle 10 alle 13 in piazza Duomo animazione musicale e intrattenimento con mascotte. Nel pomeriggio dalle 17 alle 20 l’animazione sarà offerta in piazza Fontana.

Per quanto riguarda l’ ordinanza del sindaco il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed alte bevande in bottiglie vetro e lattine di vetro e di introdurre, portare o utilizzare apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura è in vigore dalle 11 del 16 e del 21 febbraio e fino a due ore dopo la conclusione degli eventi. Il primo divieto è rivolto agli operatori commerciali che dovranno posizionare appositi contenitori per il deposito di bicchiere di plastica e altro che non dovranno essere abbandonati dal solo pubblico e avranno l’obbligo, prima della chiusura delle attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti e le aree utilizzate, rispettando le regole sul conferimento dei rifiuti. La sanzione pecuniaria prevista per i trasgressori va da 25 a 500 euro.