Augusta, Carnevale 2023, bando per gruppi mascherati

Scade domani, 2 febbraio, il termine per poter partecipare al bando di concorso promosso dall’amministrazione insieme ai Comitati dei commercianti di Augusta e Borgata in occasione del Carnevale 2023, che quest’anno verrà festeggiato con due sfilate: una in via Principe Umberto, al centro storico il 16 febbraio per il “giovedì grasso” e l’altra in Borgata, in viale Italia e via Giovanni Lavaggi per il “martedì grasso”, ovvero il 21 febbraio.

E’ rivolto ai gruppi mascherati di almeno 20 persone, che sfileranno nei due eventi e che saranno valutati da un’apposta giuria che decreterà i migliori. Sono previste due sezioni, una rivolta ai gruppi di studenti di istituti comprensivi e superiori e l’altra destinata ad associazioni, palestre e gruppi organizzati per la circostanza. Alla fine della sfilata del 21 febbraio saranno premiati i primi tre gruppi per ogni sezione con premi da 500, 300 e 200 euro.

Potranno aderire al concorso singole maschere per il premio istituito dai commercianti, “argomenti di satira politica e sociale non dovranno essere lesivi della dignità personale di chiunque, comportamenti scorretti porterebbero all’esclusione della classifica finale”, come si legge nell’avviso.