Augusta, Carnevale 2025: si terrà martedì 11 marzo l’ultima sfilata. Le modifiche alla viabilità

Si terrà martedì 11 marzo, alla Borgata, la sfilata finale con premiazione del Carnevale 2025, che non si è svolta martedì scorso per rispetto della morte, la sera prima, in un incidente stradale del giovane Lorenzo Mallo. L’appuntamento per la manifestazione carnevalesca promossa dall’assessorato alla Cultura retto da Giuseppe Carrabino, dai comitati commercianti “Centro storico” e “Borgata” in collaborazione con gli istituti scolastici e la “comitiva carristi” è per le 16 in viale Lavaggi, da dove è prevista la partenza, intorno alle 17, del corteo che si muoverà lungo viale Italia. L’evento concluderà in piazza Fontana dove alla fine sono previste le premiazioni e lo spettacolo musicale con il gruppo Blue sound.

Le due arterie cittadine saranno vietate al transito veicolare, con rimozione forzata, dalle 13 alle 22 come prevede l’ordinanza di Polizia municipale: non si potrà transitare con i mezzi in viale Italia, del tratto tra viale Peppino Impastato e via Siracusa, e in via Giovanni Lavaggi compresa tra via della Stazione e largo Marco Polo e in tutte le vie di accesso alla manifestazione carnevalesca che attraversa viale Italia e via Lavaggi e fino alla conclusione della sfilata.

La sosta, inoltre, sarà vietata dalle 13 alle 22, in viale Italia, nel tratto compreso della rotatoria di viale Italia, viale Peppino Impastato e via Siracusa, in via lavaggi nel tratto compreso tra via della Stazione e largo Marco Polo, in via dello stadio del tratto compreso tra viale Italia e via Turati. In deroga ai divieti è garantita la circolazione ai mezzi di soccorso e ai residenti della zona di Campo Palma è permesso entrare e uscire dalla propria residenza, compatibilmente con la sfilata.

E’ escluso dal divieto di sosta e circolazione largo Marco Polo in quanto la sfilata partirà da via Lavaggi intersezione con il lungomare Rossini.