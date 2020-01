Augusta, carenza personale all’Anagrafe e rischio elezioni. Gruppo di Centro sinistra all’attacco: “situazione inaccettabile”

Si sta cercando di reperire personale a scavalco da altri enti locali per sopperire, come ultima strada, alla grave carenza di personale, dovuta ai pensionamenti con Quota 100, che ha praticamente svuotato gli uffici dell’ Anagrafe, Stato civile ed Elettorale, mettendo così seriamente a rischio le elezioni che si dovrebbero tenere in primavera. La responsabile degli uffici che già da dicembre scorso, da quando cioè è stata incaricata ad interim anche per il settore degli Affari generali, oltre a quello delle Politiche sociali, aveva segnalato la grave situazione e scritto anche al sindaco, al segretario generale e ai consiglieri, da giorni è personalmente impegnata ad aggiornare gli elenchi dei vivi e dei morti, dei cambi di residenza, degli immigranti presenti ad Augusta.

Sono elenchi indispensabili che vengono poi trasmessi alla Prefettura per il conteggio degli aventi diritto al voto e per procedure elettorali da avviare. E’ un aggiornamento che deve essere costante e che, invece, la carenza di personale ha fermato, con la conseguenza che adesso c’è tutto il pregresso da ricostruire. Un grosso problema è anche l’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero che hanno diritto al voto e che non sarebbe stata aggiornata costantemente perchè l’impiegata addetta ha dovuto fare anche altri servizi, così come fanno adesso gli altri pochi dipendenti, alcuni part time e altri precari, che devono ricevere il pubblico, rilasciare certificati, atti notori, interloquire con gli avvocati e la procura, fare le verifiche.

Una situazione “al collasso”, ma ampiamente conosciuta da tempo come sottolinea il gruppo consiliare di Centro sinistra composto da Giancarlo Triberio, Alfredo Beneventano e Franco Lisitano che attacca “l’amministrazione per i disservizi creati ai cittadini anche all’ufficio anagrafe. Adesso la responsabile di settore, a cui va insieme ai ormai pochi dipendenti rimasti in quell’ ufficio la nostra vicinanza, – dicono i tre- è costretta a scrivere a noi consiglieri dopo che la sindaca non è riuscita a risolvere la situazione, per denunciare non solo la carenza di personale a cui questa amministrazione è rimasta sorda, ma addirittura a non riuscire a rispettare gli obblighi di legge per quanto riguarda la materia elettorale, mettendo a rischio la possibilità per i cittadini di esercitare i propri diritti costituzionali e che l’ aggiornamento delle liste elettorali pongono inquietudine per le prossime elezioni comunali”.

A tutto questo si aggiunge, per i tre consiglieri di minoranza, che ricordano l’apporto dato appunto dall’opposizione per l’ approvazione del bilancio consuntivo in tempi brevissimi, l’assenza ad oggi di alcun atto da parte dell’ amministrazione per la procedura definitiva della stabilizzazione dei precari a tempo pieno, “che avrebbero alleviato il carico di lavoro negli uffici a beneficio dei servizi ai cittadini. Non è servita la solita scappatoia all’ amministrazione, che – proseguono- rivolgendosi alla Prefettura si è vista rispondere che questa situazione è di pertinenza esclusiva dell’ amministrazione, il solito gioco dello scaricabarile gettando le colpe e le responsabilità ad altri anche questa volta ha fatto emergere l’ inadeguatezza di questa amministrazione a gestire anche i semplici servizi figuriamoci ad avere una visione per il futuro della nostra città”.

E la richiesta alla Prefettura è, in effetti, uno dei passi che il sindaco Cettina Di Pietro ha compiuto per cercare di risolvere il problema che “come è noto, è emerso in seguito ai massicci pensionamenti con quota 100 – ha detto il primo cittadino- Nonostante gli indirizzi circa la formazione di personale e nonostante le giornate di formazione del personale, i disagi e disservizi permangono. Ho chiesto l’ausilio di sovraordinati da parte della Prefettura ricevendo diniego, ho avviato la procedura di reperimento di personale in ausiliaria delle Forze armate, come suggerito peraltro dal Prefetto. Ho chiesto di avviare richiesta di personale a scavalco da altri enti, ho ribadito la necessità di avviare formazione altamente specializzata e rimango in attesa di un colloquio con il prefetto”.

