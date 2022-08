Augusta, carenza di segnaletica e pubblica illuminazione a Monte Tauro, La Ferla scrive al prefetto

Ha chiesto l’intervento del prefetto di Siracusa quale autorità responsabile provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, affinché vengano messe in atto le condizioni per l’esercizio del diritto alla sicurezza delle persone in alcune strade di Monte Tauro, il consigliere comunale di opposizione Francesco La Ferla che ha inviato, nei giorni scorsi, una lettera “per non abbassare la guardia sul capitolo della sicurezza stradale e sulle carenze di segnaletica stradale e illuminazione in contrada Pergola che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini”.

In particolare la sua attenzione riguarda le vie Plauto, Cicerone, Terenzio, Catullo, Seneca, “strade ormai pubbliche in quanto percorse da oltre 50 anni dai cittadini in particolare dall’elevato numero di abitanti della zona. – scrive- Le strade sono state asfaltate con una delibera comunale nel lontano 1975, sono attraversate dalla condotta comunale e dalla rete fognaria nonché dai servizi di telefonia e di energia elettrica (rete a 6000 volt). Quindi sulla natura delle strade non vi sono dubbi. Inoltre la centrale via Plauto consente agli automobilisti di evitare un più lungo percorso per raggiungere la via Spinelli, questo crea un flusso incredibile di mezzi con l’aumento inevitabile di incidenti”.

L’esponente dell’opposizione sostiene che innumerevoli sentenze di giurisprudenza amministrativa, hanno riconosciuto che l`illuminazione pubblica così come la segnaletica stradale rientra tra gli indispensabili pubblici servizi e che i residenti della zona ad alta densità abitativa hanno più volte raccolto le firme e segnalato le criticità della viabilità in questione sia per la mancanza del sistema di illuminazione pubblica sia per la mancanza di segnaletica stradale verticale e orizzontale, senza aver avuto nessun riscontro dall’ amministrazione.

“Come consigliere comunale –prosegue- ho inviato delle pec di segnalazione agli assessori ai Lavori pubblici e alla Viabilità dell’ amministrazione del sindaco Di Mare evidenziando la situazione di pericolo quotidiano che corre chi percorre le vie interessate. Il risultato è stato il silenzio assoluto. In un recente Consiglio comunale ho ribadito in aula la necessità di attrezzare le strade con urgenza almeno per ciò che concerne la segnaletica. A firma di altri colleghi abbiamo presentato una interrogazione ma senza risultato. Una quantità innumerevole di incidenti stradali si verificano da anni in queste vie, anche piuttosto gravi, in quanto non ci sono riferimenti segnaletici che facciano capire all’automobilista la presenza dell’incrocio spesso confuso con gli slarghi dei cancelli privati. Evitiamo che – conclude- si verifichi un incidente grave dove qualcuno potrebbe perdere la vita”.

Da qui la richiesta di intervento del prefetto Giusy Scaduto.