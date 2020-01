Augusta, carenza di personale all’Anagrafe, Stato civile ed Elettorale: la questione finisce in Procura e Prefettura

È finito sul tavolo della Procura e della Prefettura di Siracusa il problema della carenza di personale agli uffici Anagrafe, Stato civile ed Elettorale che, con il mancato aggiornamento dei dati (flussi immigratori/emigratori, nascite e morti, iscrizione/cancellazione elettori) metterebbe a rischio il regolare svolgimento delle elezioni, cosi come ha denunciato qualche giorno fa anche dalla responsabile di settore.

Ad aver inoltrato un esposto è stato il consigliere comunale di CambiAugusta Peppe Di Mare, che ha chiesto anche un incontro urgente al prefetto di Siracusa a cui aveva già scritto a settembre scorso, senza avere avuto risposta, per denunciare il problema allora della mancanza di dipendenti comunali in grado di rilasciare le carte d’identità, con tutti i disagi che ne sono conseguiti per i cittadini.

E’ tornato a farlo oggi chiedendo anche l’inserimento del punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale, “a fronte di una situazione che non solo non ha avuto la meritata attenzione, ma che rischia di rivelarsi problematica anche in vista delle prossime elezioni amministrative.- dice- L’ufficio Anagrafe e Stato Civile, infatti, versano ancora nelle medesime condizioni di mancanza di personale che avevamo denunciato qualche mese fa. L’ amministrazione ha fatto orecchie da mercante su una situazione grave come questa, che mette in difficoltà tutta l’utenza e la cittadinanza in generale. Ci chiediamo, a questo punto, se la noncuranza dell’ amministrazione di fronte una situazione così palesemente grave e reiterata, non sia invece il frutto di una volontà ben precisa di creare confusione e difficoltà in un momento importante per la vita civica e sociale della città”.

L’esponente dell’opposizione si domanda allora come potrà essere formato il personale in così poco tempo e “perchè non pensarci per tempo? Domande che meritavano delle risposte programmate e corrette invece siamo dinanzi all’ennesima azione di un pressapochismo imbarazzante” e chiede al Prefetto, che già è a conoscenza del problema, di intervenire in maniera urgente per garantire che le elezioni siano svolte in maniera corretta e trasparente, così come garantito dalla nostra Carta costituzionale e dalle leggi dello stato.