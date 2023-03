Augusta, carenza di organico e strutturale al carcere: la denuncia del Cnpp che ha scritto al ministro della Giustizia Nordio

Un urgente incremento di organico di Polizia penitenziaria di almeno 50 unità e l’avvio delle opere di messa in sicurezza e di ristrutturazione dell’istituto penitenziario di contrada Piano Ippolito. E’ quanto chiedono ai vertici dell’amministrazione penitenziaria il segretario provinciale Giuseppe Mandurino e il dirigente nazionale Massimiliano Di Carlo del Cnpp, il coordinamento nazionale di polizia penitenziaria che lamentano “l’incresciosa e surreale situazione” che si vive nella casa di reclusione di Augusta a partire dalla carenza di organico: su 251 unità previste da decreto ministeriale ad oggi l’ organico effettivo dentro il carcere è di circa 181 unità di polizia penitenziaria, compresi circa 46 unità distaccate in altri istituti.

“Se sottraiamo le assenze a vario titolo a lunga durata, quali le circa 20 unità a disposizione della competente commissione medica ospedaliera e circa 30 unità assenti ogni giorno, il personale di cui può vantare realmente il carcere di Augusta è di circa 131 unità (a questi vanno comunque garantiti i riposi settimanali, congedi ordinari ed eventuali permessi, ad esempio legge 104, studio). – scrivono in una nota inviata anche al ministro della Giustizia Carlo Nordio- Delle 131 unità togliendo le cariche fisse che sono circa 67 unità, restano circa 64 unità a servizio a turno e per garantire i livelli di sicurezza necessari si attinge giornalmente dalle cariche fisse. Ciò comporta l’accumulo del lavoro degli uffici che restano chiusi con conseguenti riflessi negativi sul buon

funzionamento dell’istituto”.

La carenza di organico è, dunque, di oltre 100 unità di Polizia penitenziaria: “tutto ciò a discapito dell’ordine e della sicurezza dell’istituto e del benessere psico-fisico del personale che quotidianamente si trova a dover sopperire eccedendo alle 8 ore di servizio giornaliero, rinunciando a volte a qualche giorno di congedo ordinario o riposo, oltrepassando il limite massimo di turni notturni ecc.. – prosegue la nota- La notevole e gravissima carenza di organico non consentirà di garantire un piano ferie adeguato per il prossimo periodo estivo. Tra l’altro da oggi è stato ancora una volta sottratto ulteriore personale da questo istituto, inviato in servizio di missione in altro carcere della provincia”.

Se da una parte il sindacato vorrebbe comprendere le esigenze dell’amministrazione, d’altra parte, è spontaneo chiedersi perché la stessa amministrazione attenta alle esigenze degli istituti penitenziari, non possa inviare del personale di Polizia penitenziaria in servizio di distacco senza oneri a carico dell’amministrazione (meglio se assegnato) ad Augusta, anche utilizzando la recente graduatoria definitiva dell’interpello nazionale scaduto il 30 settembre del 2022, emanando un interpello di carattere nazionale così come è stato fatto per altre carceri per le medesime circostanze.



Per i due sindacalisti un altro grave problema riguarda la situazione strutturale dell’istituto, “al limite della sana vivibilità (per essere buoni)”, a partire da alcuni posti di servizio nei quali non sono presenti i servizi igienici (come la garitta esterna), i quadri elettrici in metallo (ad alta conducibilità di corrente e ad alto rischio per la salute del personale), le infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto in alcune stanze detentive ed in alcuni uffici, opere murarie cedute dove è visibile ad occhio nudo la fuoriuscita di opere in ferro, muri con presenza di muffa visibile ad occhio nudo, zone dell’istituto interdette per il pericolo di crollo, docce delle sezioni detentive collocate in locali ad uso comune “al limite della praticabilità” e dell’igiene per le muffe nei muri e prive di aeratori, mancato adeguamento della maggior parte delle sezioni detentive agli standard ed ai requisiti previsti dalle modifiche apportate ormai da diversi anni dal nuovo regolamento di esecuzione dell’ ordinamento penitenziario, che prevede la collocazione delle docce all’interno delle camere detentive e la connessa erogazione di acqua calda, nonché il “gravissimo” problema della carenza idrica che affligge il penitenziario di Augusta dai tempi della sua costruzione.

“Tale situazione strutturale è al limite dell’immaginazione che, sommato alla gravissima carenza organica, non può che creare un mix esplosivo che sta portando allo stremo delle forze la Polizia penitenziaria che quotidianamente, con non poche difficoltà, opera con abnegazione alla casa di reclusione” -concludono Mandurino e Di Carlo che ricordano che l’organizzazione sindacale, a seguito delle problematiche denunciate più volte, è stata convocata a settembre scorso a Palermo dal Provveditorato regionale per la Sicilia che li ha rassicurati dell’esistenza di un progetto di ristrutturazione per un’ingente somma “ad oggi rimasto tale e non ancora messo in opera”, inoltre la carenza organica e strutturale è stata personalmente denunciata al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove in occasione della recente visita istituzionale, nonché nel corso delle diverse visite ispettive ministeriali che si sono susseguite nel tempo.

“Questa segreteria nazionale seriamente preoccupata per il personale di Polizia penitenziaria nonché per l’ordine e la sicurezza dell’istituto e per la salute degli stessi detenuti ospitati, chiede ai superiori uffici dell’amministrazione, un urgentissimo incremento di organico di Polizia penitenziaria di almeno 50 unità, nonché il contestuale inizio delle opere di messa in sicurezza e di ristrutturazione dell’ istituto penitenziario”– conclude la nota.