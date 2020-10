Augusta, carenza di organico all’Arsenale militare. Rizzo (M5S): “Va potenziato”

Potenziare con nuove assunzioni l’Arsenale di Augusta. Lo scrive la commissione Difesa della Camera dei deputati nella relazione di accompagnamento al parere positivo alla conversione in legge del Dl 104, che contiene misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia in cui, oltre a sottolineare che l’Arsenale di Taranto sarà potenziato con 315 assunzioni, auspica un potenziamento anche degli arsenali di Brindisi, La Spezia e Augusta che soffrono di carenza di organico.

“Da siciliano – dice Rizzo – mi sento di sottolineare l’importanza strategica di Augusta, soprattutto in questo particolare momento storico. È il momento di mettere Augusta e il suo arsenale al centro del Mediterraneo per garantire l’efficienza della flotta navale militare a tutela e garanzia delle coste italiane e degli interessi strategici delle nostre aziende nel mondo”.

Nonostante l’Arsenale di Augusta abbia già ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001/2015 che certifica la qualità dei lavori di riparazione, manutenzione e revisione anche delle unità mercantili ad oggi mancano operai e maestranze specializzate.

“Grazie al parere favorevole e concorde espresso dalla Commissione Difesa tutta della Camera dei deputati – conclude Rizzo – dopo Taranto, il prossimo impegno dovrà essere rivolto verso la Sicilia, dove poter addestrare e impiegare nuova manodopera in grado di mantenere e sviluppare le nostre capacità strategiche. Sarebbe una svolta per l’indotto e quindi per la città intera”.