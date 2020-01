Augusta, carenza di anestestiti all’ospedale Muscatello. Cannata: “l’Asp ha avviato i concorsi”

“L’Asp di Siracusa ha avviato una procedura concorsuale per l’assunzione di anestesisti e sopperire alle difficoltà di reperimento degli specialisti, da destinare anche in tutti gli altri ospedali della provincia”. Lo ha reso noto Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia che, anche su sollecitazione della dirigenza di Fratelli d’Italia di Augusta, ha avviato un’interlocuzione con la direzione dell’Asp di Siracusa e l’assessorato regionale della Sanità per il problema della carenza di anestesisti in servizio all’ospedale Muscatello – 3 sui 7 previsti in pianta organica – che rendono impossibile effettuare gli interventi chirurgici di routine e programmati da oltre un mese nella sala operatoria, che rimane infatti aperta solo per le emergenze.

“Non solo. In caso di eventuali, futuri spostamenti dalla provincia aretusea di qualche professionista – ha proseguito Cannata – c’è l’impegno di Asp di Siracusa e dell’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, a fare in modo che ciò non avvenga. Perlomeno fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata con la conclusione della procedura concorsuale. Nelle more continuerò a seguire la vicenda su cui anche l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, mi ha assicurato la massima attenzione”.