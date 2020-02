Augusta, carenza di anestesisti: ripresi oggi gli interventi chirurgici al Muscatello

Sono ripresi oggi alla sala operatoria dell’ospedale Muscatello gli interventi chirurgici programmati, fermi da oltre un mese e mezzo per carenza di anestesisti. Ne erano rimasti solo tre in servizio e aumenteranno con la disponibilità di una decina di anestesisti provenienti dagli ospedali di Lentini e Avola-Noto, che si alterneranno nei turni garantendo la normale copertura del servizio non solo più per le emergenze.

E questo nell’attesa dell’espletamento del concorso già bandito per nuovi anestesisti e dell’arrivo di altri medici in virtù di una convenzione con una società di prestazioni sanitarie. Oggi si stanno effettuano i primi 5 interventi in sala operatoria, si proseguirà anche mercoledì e venerdì di ogni settimana con eccezione di questo mercoledì.

La carenza di anestesisti era stata stigmatizzata, nei giorni scorsi, anche da Cittadinanza attiva e dal Tribunale per i diritti del malato, presieduto da Giuseppe Tringali che aveva sottolineato il disagio di molti cittadini costretti a recarsi in altri ospedali per gli interventi chirurgi e invitato i vertici dell’azienda a prendere provvedimenti urgenti. Tringali, inoltre, aveva anche segnalato che anche “il servizio di Endoscopia si è dovuto fermare venerdì scorso per problemi tecnici nelle attrezzature”, confidando in una rapida risoluzione del problema.