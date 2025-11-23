Augusta, Caregiver familiari, l’allarme dell’Associazione 20 Novembre 1989: “Legge insufficiente, non riconosce il vero valore del loro ruolo”

Dopo oltre quindici anni di attese, la proposta di legge sui caregiver familiari presentata dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli non convince le associazioni. Tra queste, l’Associazione Nazionale 20 Novembre 1989 Onlus ETS esprime forte preoccupazione e parla apertamente di un’«occasione mancata».

La nuova normativa rappresenta un primo riconoscimento formale del ruolo dei caregiver, ma secondo l’associazione resta lontana dal garantire tutele adeguate alle migliaia di famiglie che ogni giorno si fanno carico dell’assistenza a persone con disabilità. Diversi i punti critici sollevati.

Il nodo principale riguarda lo stanziamento economico, giudicato «assolutamente inadeguato»: i 207–257 milioni previsti non sarebbero sufficienti a sostenere una platea vasta e eterogenea di caregiver, spesso costretti a rinunciare al lavoro o a ridurre drasticamente la propria attività professionale.

Ulteriori perplessità emergono sul sussidio mensile, quantificato in circa 400 euro e subordinato a criteri ISEE e ad almeno 91 ore settimanali di assistenza: parametri che, secondo l’associazione, rischiano di escludere molti caregiver che svolgono un impegno altrettanto intenso ma non formalizzato.

L’associazione denuncia anche la disparità introdotta tra caregiver conviventi e non conviventi, una distinzione considerata «non rappresentativa della realtà delle famiglie», dove il carico assistenziale non può essere misurato solo in base alla convivenza.

A ciò si aggiunge la preoccupazione per una gestione burocratica che, affidata all’INPS, potrebbe tradursi in un percorso complesso e con tempi lunghi, rendendo difficile l’accesso a un diritto che dovrebbe essere garantito senza ostacoli.

Secondo l’Associazione Nazionale 20 Novembre 1989 Onlus ETS, il disegno di legge manca di una visione di lungo periodo: assente un piano organico che includa formazione, sostegno continuativo, agevolazioni previdenziali e misure sanitarie e sociali realmente incisive.

«I caregiver familiari sono il pilastro silenzioso del welfare italiano», sottolinea l’associazione. «Garantiscono assistenza, dignità e inclusione, supplendo alle carenze del sistema. Meritano una tutela piena, non un contributo parziale e condizionato».

L’associazione chiede quindi al Parlamento modifiche sostanziali: maggiori risorse, l’eliminazione delle disparità tra caregiver, e l’introduzione di misure concrete per il riconoscimento previdenziale e per il sostegno continuativo alle famiglie.

Nel frattempo, il presidente dell’Associazione 20 Novembre 1989 ha già richiesto un incontro ufficiale alla Ministra Locatelli per rappresentare direttamente le istanze dei caregiver e sottoporre proposte di miglioramento.

«Continueremo a vigilare e a dare voce alle famiglie», ribadisce l’associazione. «Non ci accontentiamo di un riconoscimento formale: vogliamo una legge che metta davvero al centro i caregiver, valorizzandone il ruolo umano, sociale ed economico».