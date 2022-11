Augusta, caregiver familiari, Amenta (20 novembre 1989): “fondi stanziati dalla Regione”

Accelerare i tempi per avviare l’iter ed emanare il bando per l’accesso al beneficio economico che la Regione ha stanziato per i caregiver, per coloro cioè che, al di fuori del contesto professionale, si prendono cura di una persona cara bisognosa di assistenza, a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di non autosufficienza.

L’augustano Sebastiano Amenta, vice presidente nazionale dell’associazione 20 Novembre 1989 solleva la questione legata alla tutela del caregiver, per i quali in moltissimi stati europei sono previste specifiche discipline e tutele per i caregiver familiari e supporti assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, mentre in Italia ancora non vi è una legge che riconosca a questa figura i benefici per il lavoro che svolgono.

Nei mesi scorsi l’assessorato regionale delle Politiche sociali, a firma dell’ex assessore Scavone ha stanziato 7,5 milioni di euro di cui il 35 % destinato ai caregiver dei gravissimi e il restante per la platea dei gravi.

“Con il decreto della Regione Sicilia del 6/9/22 ha assegnato i fondi ai distretti socio sanitari dell’isola per l’erogazione di un contributo monetario a loro favore una tantum –dice Amenta -. Mi sono già interfacciato con alcuni comuni capofila dei distretti socio sanitari del siracusano per sensibilizzarli ad avviare l’iter ed emanare il bando per l’accesso al beneficio economico per i caregiver, che sarebbe per loro una manna dal cielo visto che il lavoro a supporto del congiunto disabile è sempre a titolo gratuito con uno stress psicofisico non indifferente. Mi auguro che i distretti del siracusano e di tutta l’isola facciano celermente per dare un lieve sollievo a chi con amore e dedizione assiste la propria persona cara”.