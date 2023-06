Augusta, carcere, vertice dei parlamentari Sallemi, Cannata, Auteri e Ternullo (FdI) con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro

Si è discusso delle situazioni dei due carceri di Augusta e di Siracusa all’incontro di ieri tra il deputato nazionale Luca Cannata, i senatori Salvo Sallemi e Daniela Ternullo, il deputato regionale Carlo Auteri di Fratelli d’Italia e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Un incontro chiesto ed ottenuto anche a seguito dei più recenti e gravi fatti di cronaca che hanno visto la morte dopo lo sciopero della fame di due detenuti e per affrontare i diversi nodi emersi nella casa di reclusione di Augusta, come ha fatto sapere il senatore Sallemi, componente della commissione Giustizia .

“E’ stato un confronto importante che ha visto la rappresentanza parlamentare del territorio unita al fine di risolvere le criticità emerse. –ha spiegato- Sul fronte del personale della polizia penitenziaria c’è stato l’impegno da parte del sottosegretario di rimpinguare il contingente con le risorse umane provenienti dal 181° corso per allievi agenti dando così un segnale importante per riportare serenità lavorativa all’interno delle strutture aretusee. Inoltre ci si sta muovendo nell’ottica del miglioramento dell’edilizia penitenziaria con un piano di interventi del governo nazionale. Ci è stato assicurato, all’esito del confronto, che l’attenzione del ministero è massima per le case circondariali di Augusta e Siracusa e dopo questo primo incontro interlocutorio saranno calibrate tutte le azioni che si renderanno necessarie. Ringraziamo il sottosegretario – ha concluso Sallemi – per l’ascolto e per l’attenzione sempre altissima nei confronti delle tematiche siciliane”.