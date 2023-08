Augusta, carcere, muore un detenuto. Il Sippe solleva la questione dei soccorsi

Un detenuto della casa di reclusione è morto la notte scorsa per arresto cardiaco. L’uomo che stava scontando l’ergastolo per omicidio avrebbe avvertito un malore, che gli è risultato fatale. Lo riferisce la segreteria provinciale del Sippe, che solleva la questione dei soccorsi dentro il carcere e la carenza dei personale in turno: “rammaricati per quanto successo ma pare che c’era solo un collega che doveva vigilare su 4 sezioni. -aggiunge il sindacato di polizia penitenziaria- Ci domandiamo tutto ciò è normale? Però sicuramente adesso subito alla caccia dell’anello più debole, così come avviene alla casa di reclusione di Augusta anche nel più piccolo evento critico che ci sia. In un istituto quando non c’è sinergia tra il personale, sindacati e vertici i risultati purtroppo non potranno mai essere positivi. La tragedia – conclude- può avvenire ovunque però riteniamo che la prevenzione sia la miglior cura e non la repressione che rende deboli solo chi la effettua”.