Augusta, carcere, giudizio professionale negativo per Bongiovanni: “penalizzato per la mia attività sindacale”

Fino a 2 anni fa aveva una valutazione professionale ottima, ma adesso ogni anno viene giudicato dal direttore e dal comandante della casa di reclusione di Augusta in modo negativo, con la classifica di servizio abbassata di tre punti ogni anno che gli farebbe rischiare la dispensa dal servizio, quindi il licenziamento, per insufficienza nell’attività professionale. È quanto sostiene Sebastiano Bongiovanni, agente di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Augusta a cui lunedì scorso è stato notificato il rapporto informativo per il 2021 con un giudizio sempre più penalizzante e in due anni sono stati abbassati sei punti.

Bongiovanni è anche sindacalista da molti anni, attualmente è dirigente nazionale del Sippe, con tante battaglie portate avanti nel carcere di Augusta a tutela dei diritti dei suoi colleghi poliziotti penitenziaria e addebita proprio alla sua attività sindacale il giudizio sempre più negativo nei suoi confronti. Per questo ha presentato un ricorso al Tar, ma anche una denuncia-querela alla Procura della Repubblica “in quanto dagli elementi a sostegno del giudizio complessivo negativo emergerebbero ipotesi di reato portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria. A chi pensa che questa intimidazione possa farmi desistere, dico che non sarà così”- afferma il sindacalista che aggiunge: “la mia è una battaglia per la legalità che prima o poi vincerò. È palese la condotta antisindacale, fino a due anni fa, evidentemente quando non calpestavo i piedi a qualcuno ero un agente eccellente, oggi, stranamente, sono diventato scarso nonostante abbia vinto nel frattempo due concorsi interni proprio per i miei titoli riconosciuti dall’amministrazione centrale. Ovviamente – continua Bongiovanni – questo ulteriore giudizio negativo, redatto senza elementi oggettivi, integrerà la mia denuncia presentata all’autorità giudiziaria”.

Bongiovanni ricorda di aver chiesto più volte all’amministrazione regionale e quella centrale più controlli, ma invano. “Se il provveditore prendesse una volta per tutte posizione, ad Augusta i poliziotti penitenziari non sarebbero soli. Il Sippe ed il Sinappe -conclude- saranno sempre dalla parte dei poliziotti e lotteranno per difendere non solo la libertà sindacale ma anche la dignità dei lavoratori”.