Augusta, carcere e sciopero della fame: morti due detenuti

Due detenuti del casa di reclusione di Augusta sarebbero morti, a distanza di un mese l’uno dall’altro, per le conseguenze di uno sciopero della fame. Il primo a perdere la vita è stato un siciliano deceduto il mese scorso, il secondo invece era di nazionalità russa ed è spirato nei giorni scorsi in ospedale. Quest’ultimo avrebbe messo in atto l’estrema forma di protesta per “dar vita a pressioni sulle autorità per l’estradizione nel suo paese di origine”.

Lo riporta l’Agi che cita la segreteria provinciale del Sippe: “Apprendiamo con rammarico di queste disgrazie che dimostrano come il lavoro del poliziotto penitenziario è unico, delicato e particolare e come tale deve essere affrontato. Purtroppo non sempre è così”.