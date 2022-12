Augusta, carcere e protocollo d’intesa locale: ritorna la tensione tra dirigenza e sindacati

Ritorna la tensione all’interno della casa di reclusione di Augusta tra dirigenza e sindacati che si sono incontrati lo scorso 30 novembre per le trattative sindacali, che non sarebbero andate a buon fine. Con una nota Uilpa, Sinappe, Uspp, Fns Cisl e Fp Cgil hanno chiesto al provveditore regionale di “voler avocare a sé la trattativa di cui al Pil (protocollo d’intesa locale) da sottoscrivere tra le parti in sede locale. Attesa la grave responsabilità per la mancata sottoscrizione dell’accordo e il comportamento tenuto in sede negoziale dal componente tecnico in ausilio alla parte pubblica, senza peraltro l’intervento decisivo e determinante dell’autorità dirigente in rappresentanza della parte pubblica, le organizzazioni sindacale non ritengono ci sia serenità nel tavolo negoziale che ha determinato esagitazioni ed il totale caos e interrompono le trattative sindacali in sede locale fino a quando non sarà rivista la composizione della delegazione di parte pubblica in seno alle trattative”– scrivono Butera (Uilpa), Di Prima (Sinappe), Santacroce (Uspp), D’Amico (Fns Cisl), Argentino (Fpl Cgil).

I sindacati sottolineano l’urgenza della richiesta “visti ritardi nell’applicazione del Pil sottoscritto nel mese di ottobre 2020 e la mancata sottoscrizione del nuovo Pil richiesto dalla maggioranza delle ore organizzazioni sindacali con specifiche responsabilità per violazione delle norme negoziali da parte della direzione locale” invitando le segreterie regionali e nazionali a cui la nota è diretta per conoscenza a seguire le questioni con la massima attenzione “perché oggi ad Augusta si registra una situazione di malessere lavorativo davvero pericolosa con l’apprensione che potrebbero accadere dei fatti spiacevoli”.