Augusta, carcere e carenza di organico. Cnpp: “il Governo dichiari lo stato di emergenza”

Il Governo dichiari lo “stato di emergenza” della situazione penitenziaria. E’ quanto auspica il segretario generale del Cnpp, il coordinamento nazionale di polizia penitenziaria Giuseppe Di Carlo che ribadisce come sia sempre più grave la carenza di organico al carcere di Augusta dove l’altro ieri erano presenti in servizio pochi poliziotti penitenziari nel turno 16/24. Diversi hanno lavorato dalle 8 alle 24, altri cinque dalle 16 alle 24, con un alto numero di detenuti presenti e “ringraziando il nostro santo protettore tutto alla fine è andato bene, nessuno è infatti evaso. I colleghi non hanno potuto fruire del pranzo e della cena nella mensa di servizio. – scrive in una nota- Questa situazione, ormai sfortunatamente analoga a quelli di tantissimi istituti penitenziari della nazione, si ripete incessantemente senza soluzione di continuità e da troppo tempo. Colleghi che smontano dal turno di notte e riprendono servizio la mattina seguente alle 8, oppure (peggio ancora) smontano direttamente a mezzogiorno dal turno notturno”.

Secondo il sindacalista ci sono pochi colleghi impegnati per le diverse sezioni, la portineria che rimane aperta fino alle 8 del giorno seguente ed il “block house” esterno che l’altro ieri è stato chiuso fino alle 5.30 dalla mezzanotte. “L’assenza delle sentinelle è cosa ormai nota a tutti in quasi tutti gli istituti e da diversi anni. Numeri notevoli di malattie tra i colleghi che non riescono più a trovare la necessaria motivazione a svolgere il proprio lavoro, poiché divenuto non gratificante e pericoloso. Storie di ordinaria follia. Charles Bukowski troverebbe ispirazione senza pari nella frequentazione dei nostri luoghi di “lavoro” – aggiunge Di Carlo non è più il momento delle belle parole e dei progetti (su carta) di meravigliose promesse: “qui infatti sembra che si riesca a spegnere anche la stessa speranza (non quella della Divina commedia di Dante). E’ necessario, a questo punto, che il Governo dichiari lo “stato di emergenza” della situazione penitenziaria, e che si decida le sorti dell’esecuzione penale in carcere con provvedimenti straordinari. E’ ora di agire”- conclude