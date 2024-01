Augusta, carcere: detenuto si sente male e muore

Si trova sotto sequestro nella camera mortuaria dell’ospedale Muscatello, a disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma di un detenuto italiano della casa di reclusione di Augusta, morto improvvisamente ieri sera nella sua cella della sezione 7.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ad un certo punto si sarebbe sentito male e avrebbe chiesto aiuto all’ agente di Polizia penitenziaria in turno in quel momento, ma dopo poco sarebbe spirato. Si indaga, dunque, per capire quale sia stata la causa della morte, dell’accaduto è stata informata la Procura di Siracusa che dovrà decidere se effettuare l’autopsia sulla salma.