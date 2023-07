Augusta, carcere, ancora un’aggressione da parte di un detenuto: “agenti abbandonati a se stessi”

“Un’ altra aggressione nei confronti di un agente di polizia penitenziaria di è verificata ieri al carcere di Augusta da parte di un detenuto non nuovo ad episodi del genere e che in passato nonostante l’ordine di traduzione si è rifiutato di lasciare l’istituto di pena megarese”. La segreteria provinciale del sindacato di polizia penitenziaria Sippe torna a denunciare la situazione difficile dentro la casa di reclusione di contrada Piano Ippolito in una lettera aperta del poliziotto penitenziario che definisce “abbandonato a se stesso”, con lo stress psichico fisico e mentale che ha raggiunto livelli allarmanti.

“La cosa che ci preoccupa è che non si vedono spiragli e non si vede la luce dentro questo tunnel. – si legge- Siamo uomini e donne di un corpo di Polizia dello stato, che nonostante gravi carenze di organico, deficienze di strutture e di mezzi, rappresentano lo Stato stesso nel difficile contesto delle galere. Siamo le stesse persone che, statisticamente, in ogni istituto penitenziario d’Italia, ogni mese, sventano circa 10 tentativi di suicidi posti in essere da detenuti. Ma nessuno lo dice”.

Ogni giorno gli agenti di polizia penitenziaria affrontano il loro lavoro nonostante l’aumento del numero dei detenuti, le tensioni e le difficoltà di lavoro all’interno delle carceri, la cronica carenza di organico e le mille difficoltà operative-strutturali, tra i detenuti, con compiti di sorveglianza e trattamento, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, c’è il personale di Polizia penitenziaria.

“Se il carcere è, in qualche misura, la frontiera ultima, all’interno del sistema carcerario il personale di Polizia penitenziaria costituisce la barriera estrema. Siamo noi quelli che stanno in prima linea, che stanno nelle sezioni detentive, in contatto quotidiano con i detenuti. – prosegue la nota- Il personale di Polizia Penitenziaria impersona, dunque, la legge e la sicurezza della società, ma nello stesso tempo gli si chiede un’altra cosa: di far sì che il nemico diventi un amico. Con una mano lo Stato rinchiude il detenuto e lo allontana dalla collettività, con l’altra lo invita a rientrarvi attraverso il recupero, la rieducazione, il reinserimento nella vita civile. Si tratta quindi di un compito che presenta difficoltà senza pari, un compito arduo e insieme straordinariamente nobile. Si chiede alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria, a questi rappresentanti dello Stato, di fronteggiare il mafioso, il rapinatore, il pedofilo, ecc., nei cui confronti dobbiamo rappresentare l’inflessibilità, la durezza, l’implacabilità della giustizia. Allo stesso tempo ci viene domandato di capire i drammi umani. E’ evidente quindi quanti problemi umani, anche drammatici, dobbiamo ogni giorno affrontare nel silenzio più assoluto”.

La segreteria provinciale precisa di non voler esprimere una posizione sindacale ma la voce dell’agente di Polizia penitenziaria, spesse volte non ascoltata né sentita, all’interno di un sistema che “premia l’apparenza, l’ipocrisia anziché la realtà dei fatti. In tutti gli istituti ma principalmente alla casa di reclusione di Augusta chiediamo semplicemente di ascoltare questa umile riflessione e di trasmetterla nelle sedi opportune per migliorare le condizioni del personale che si sta aggravando ogni giorno di più. Se aggiungiamo che il sindacalista per esprimere tutto ciò viene pure sanzionato disciplinarmente, capite che la situazione del personale diventa veramente insostenibile”- conclude la nota.