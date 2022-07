Augusta, carcere, accordo sugli incentivi agli agenti: il Sappe contro l’ordine di riaprire il tavolo negoziale

E’ illegittima la decisione di annullare la trattativa del maggio 2022 alla casa di reclusione di Augusta con l’ordine di riaprire il tavolo negoziale sugli incentivi per gli agenti di polizia penitenziaria. Lo sostiene Salvatore Gagliani, segretario provinciale del Sappe che intende denunciare intanto all’opinione pubblica e poi anche agli organi superiori dell’amministrazione penitenziaria come alla casa di reclusione di Augusta, “il provveditore regionale interferisca nelle questioni periferiche, annullando tavoli negoziali validi, ordinando di riconvocare le organizzazioni sindacali anche se in maggio scorso si sono rispettate le norme contrattuali indicate dall’Aran”- scrive in una nota- Questa segreteria provinciale, coadiuvata già dalla segreteria generale della regione Sicilia, che ha interrotto le relazioni sindacali con il massimo organo dell’amministrazione penitenziaria della Regione Sicilia a causa dell’eccesso di autorevolezza con alcune direzioni e poca con altre, sottolinea che tra quelle che vedono poca autorevolezza vi è la direzione di Siracusa, ma non solo, che non rispetta gli ordini del provveditore e non ci convoca a tutt’oggi per chiudere una trattativa aperta ad aprile 2022, che ha lo scopo di disciplinare l’ organizzazione del lavoro”.

Il nodo dolente riguarda la trattativa per gli incentivi agli agenti, che secondo il sindacato è chiusa e che aveva anche termini di tempo indicati dal provveditore stesso, che non potevano essere superati, “ma che oggi con la riapertura della trattativa chiusa si supereranno abbondantemente, creando anche un danno alla categoria dei poliziotti che sono negli uffici, a cui venne allora riconosciuto un 15% della somma destinata (48.496,65), ovvero 5.000 miseri euro destinati a questi che seppur vivono il disagio, lo vivono in maniera minore rispetto ai turnisti, – si legge- ma è bene ricordare che le assenze improvvise ricadono sempre in estate e in inverno sugli uffici che vengono chiusi e impiegati a turno. Non pensate il mancato riconoscimento dell’incentivo richiesto dalla maggioranza sindacale sia una discriminazione che non merita la polizia penitenziaria?”

L‘organizzazione sindacale prende, dunque, le distanze dal negare di incentivare il personale con una minima somma, anche perché “la ratio non indica di discriminare, ma di riconoscere il disagio e il rischio, disagio e rischio che corrono tutti. Il Sappe –prosegue il segretario provinciale- non fa divisioni e non fa “guerre dei poveri” (uffici contro turnisti). Indossiamo tutti la stessa divisa per cui è giusto che quelle misere 5.000 euro vadano a coloro i quali, quando i turnisti si assentano, garantiscono la sicurezza ugualmente, con accumulo di arretrato nei loro uffici che poi devono smaltire col lavoro straordinario. Essendo un accordo chiuso a maggio, dove la maggioranza dei sindacati ha rifiutato la negoziazione, unica sede deputata al raggiungimento delle intese, si è ritenuto giusto interrompere le relazioni sindacali col provveditore e chiederemo che la segreteria generale di Roma si attivi con suo legale, non escludendo di scendere in piazza, una maggioranza sindacale non può agire discriminando una categoria di personale”.