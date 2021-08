Augusta, Capitaneria di porto, visita dell’ammiraglio Russo e primo bilancio dell’operazione “Mare sicuro”

Visita ieri pomeriggio del direttore marittimo della Sicilia orientale, contrammiraglio Giancarlo Russo, alla Capitaneria di porto di Augusta che dall’inizio della stagione balneare ha elevato 16 sanzioni di carattere amministrativo, per un ammontare di circa 24.000 euro. È questo il bilancio dei pattugliamenti giornalieri costieri e sorveglianza in mare portate avanti dai militari della Guardia costiera megarese, che vigilano da punta Magnisi alla foce del Simeto, durante l’operazione “Mare sicuro” che proseguirà fino al 15 settembre e che, oltre alle multe, li ha visti impegnati anche in numerosi interventi a salvaguardia della vita umana in mare e di repressione di illeciti demaniali.

Anche di questo si è parlato durante la visita di ieri del contrammiraglio Russo, che si è svolta nell’ambito di una più ampia attività di verifica dell’andamento della stagione balneare, alla luce delle competenze della Guardia costiera in materia di polizia marittima, di sicurezza della navigazione e della balneazione e di protezione dell’ambiente marino e costiero, che hanno comportato uno sforzo notevole in particolare nelle giornate a ridosso del ferragosto, in tutta la direzione marittima della Sicilia orientale, al comando dell’ammiraglio Russo.

Accolto dal comandante della Capitaneria di porto megarese, capitano di vascello Antonio Catino il direttore marittimo della Sicilia orientale ha avuto parole di stima e di apprezzamento per l’opera assicurata dai militari della Guardia costiera di Augusta, al servizio della collettività marittima del compartimento e del porto di Augusta, sottolineando l’alto valore morale che permea tale attività e ringraziando tutto il personale per la meritoria opera svolta, soprattutto nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro” che, durante il periodo estivo, comporta un impegno notevole sul territorio, a presidio della legalità ed a salvaguardia della vita umana.