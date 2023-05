Augusta, Capitaneria di porto: si è insediato il neo comandante Santisi

Cambio della guardia, questa mattina, alla banchina della Capitaneria di porto tra il comandante uscente, il capitano di vascello Michele Maltese e il parigrado Domenico Santisi che si è insediato. La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta alla presenza del direttore marittimo della Sicilia orientale della Guardia costiera, contrammiraglio Giancarlo Russo, del comandante marittimo di Sicilia, contrammiraglio Andrea Cottini, del sindaco Giuseppe Di Mare, dei rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, delle forze dell’ ordine, delle associazioni d’arma e delle associazioni di operatori portuali, della Stella maris e del welfare.

Maltese, che si era insediato a gennaio dell’anno scorso, va a Ravenna a ricoprire l’incarico di direttore marittimo dell’Emilia Romagna all’inizio del suo discorso ha rivolto un commosso pensiero ad Emanuele Cortese, impiegato civile scomparso prematuramente lo scorso 12 marzo ed espresso il cordoglio della Capitaneria di porto per le vittime dell’alluvione dell’ Emilia-Romagna. Ha poi ricordato come il porto megarese sia stato individuato sempre più spesso come punto di sbarco dei migranti soccorsi in mare e “si è reso protagonista dell’accoglienza sotto il coordinamento del prefetto di Siracusa, Giusy Scaduto. Lavorare in questo porto e in questo territorio – ha detto- significa porre la massima attenzione alla tutela del mare e dell’ambiente. Per svolgere tale compito istituzionale del corpo è necessario impiegare tutti gli strumenti di prevenzione a disposizione attraverso una mirata azione di polizia marittima imponendo obblighi di fare, vigilando e stigmatizzando le azioni contrarie alla legge. Tale azione sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa ha consentito di accertare e impedire la prosecuzione di gravi reati ambientali connessi al trattamento e l’esito di rifiuti pericolosi”.

Il direttore marittimo della Sicilia orientale Russo nel suo discorso ha sottolineato in particolare come Maltese abbia “rivolto una significativa attenzione all’attività operativa posta in essere, nella gestione delle varie complessità che caratterizzano il porto commerciale di Augusta, attenendo gli aspetti relativi al traffico petrolifero indotto dalla raffineria presente sul territorio di giuridizione, imprimendo un energico impulso a tutti i settori di competenza dell’autorità marittima, affrontando le varie questioni sorte nel periodo di comando con tempestività, gestendole con le migliori ed equilibrate soluzioni praticabili e il buonsenso che lo contraddistinguono”.

Il neo comandante Santisi ha sottolineato che Augusta è uno scalo marittimo tra i più “importanti del mar Mediterraneo e fondamentale nodo strategico energetico per il sistema paese. Per tutto questo ho il dovere istituzionale e morale di assolvere il mio incarico con responsabilità, promuovendo il massimo impegno nella mia azione di comando improntata sulla sicura, ferma e incondizionabile lealtà istituzionale, nella convinzione che – ha detto- la Capitaneria di porto deve essere sempre di più un’amministrazione a servizio della comunità, moderna, efficace ed efficiente, capace di dare risposte concrete alle esigenze dell’utenza e di capirne la necessità, vesta di esclusivo vantaggio, dello sviluppo del porto e della stessa città di Augusta”.