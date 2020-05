Augusta, caos ed assembramenti all’Ecosportello. Da domani sarà aperto anche di pomeriggio

Da domani e per tutta la settimana sarà aperto sia di mattina, dalle 9 alle 13, che di pomeriggio dalle 15 alle 19, l’Ecosportello di Corso Sicilia. Dopo il caos e i pericolosi assembramenti che si sono registrati stamattina all’apertura, dopo due mesi di chiusura si è, dunque, deciso di allungare i tempi per anche nel pomeriggio per consentire agli utenti di ritirare i sacchetti per l’umido e la plastica.

Lo ha reso noto l’assessore all’Ecologia, Omar Pennisi. “Già dalle 7 del mattino saranno presenti i volontari del gruppo comunale di Protezione civile che distribuiranno i numerini per le prenotazioni in modo che la gente non rimanga in fila fino alle 9 quando poi arrivano dei dipendenti dell’ Ecosportello per l’apertura com’è successo oggi- ha spiegato- Sono stati anche creati di percorsi in modo tale da garantire il distanziamento di circa un metro e mezzo tra una persona e l’altra”.

Oggi sono state consegnati sacchetti per 700 utenze, domani verranno consegnati ai cognomi che vanno dalla E alla L