Augusta, caos al Muscatello per la scelta del medico di famiglia: da domani servizio aperto tutti i giorni

Caos stamattina davanti all’ingresso dell’ala nuova dell’ospedale Muscatello per chi doveva scegliere il medico di famiglia e per questo recarsi al primo piano, dove si trova l’ufficio Anagrafe assisti del distretto dell’Asp di Augusta. Già dalle sei del mattino decine di persone si sono recate al nosocomio per mettersi in fila davanti all’ingresso, disciplinato da una guardia giurata del servizio di vigilanza che consentiva l’accesso a scaglioni e a quanti si erano registrati in una apposita lista per poter espletare la pratica il cui ufficio apriva alle 8. E che non è però riuscito a soddisfare le esigenze di tutti i presenti. Molti hanno infatti rinunciato, altri pur avendo atteso anche per oltre tre ore non sono riusciti lo stesso.

Una situazione straordinaria, con anche qualche assembramento se pure all’aperto, che si starebbe verificando da qualche giorno per cause concomitanti come il pensionamento improvviso di un medico di base, la sospensione di un anno di un altro e cambiamenti per gli assistiti della sanità mattina che ha, quindi, richiamato un gran numero di persone, più del solito. Sarebbero almeno 2500 gli utenti che devono scegliere il medico in questi giorni e, dopo il caos di stamattina, l’Asp ha deciso di potenziare il servizio.

Intorno alle 10,30, infatti, è spuntato un avviso della direzione del distretto di Augusta che fa sapere che da domani, 1 giugno, il servizio è esteso per tutti e cinque i giorni a settimana, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e non più solo su tre come è stato finora. Previsti anche due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì dalle 15 alle 16, 30 a cui si potrà accedere però solo previa telefonata allo 0931989302 chiamando dalle 8,30 alle 11.

“Oggi si è verificata una situazione straordinaria e per questo abbiamo deciso di venire incontro agli utenti potenziando l’ufficio dell’Anagrafe assistiti– ha detto Lorenzo Spina, direttore del distretto- Abbiamo aggiunto altre due unità per un totale di tre, così si potranno espletare 25 pratiche ogni ora, un centinaio al giorno. Per gli utenti che non hanno più il medico di famiglia perchè andato in pensione, ricordo che nei trenta di giorni successivi e in attesa di scegliere il sostituto, possono comunque usufruire delle prestazioni di un altro professionista che fa parte della stessa associazione del medico in pensione”.