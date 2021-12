Augusta, cantieri di lavoro regionali: il Comune cerca sei operai specializzati

Il Comune cerca 6 operai qualificati da impiegare nei cantieri di lavoro autorizzati e finanziati dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con un decreto del 12 ottobre scorso nell’ambito del piano di Azione e coesione (Programma operativo complementare 2014-2020)

In particolare un operaio qualificato, sarà impiegato nel ripristino dei cordoli delle aiuole dei Giardini pubblici, per la durata prevista di 90 giorni lavorative, due serviranno per il ripristino delle parti murarie della recinzione del Polivalente, dei plessi centrale del quarto istituto comprensivo Domenico Costa plesso e del terzo Salvatore Todaro per 79 giorni lavorativi. Un altro operaio verrà impiegato per il ripristino dei cordoli delle aiuole del cimitero comunale, (durata prevista 83 giorni lavorativi) e, infine, altri due sono necessari per il ripristino delle parti murarie della recinzione delle scuole della Cittadella degli studi (durata prevista 79 giorni lavorativi).

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono, tra i requisiti generali minimi, la qualifica di operaio qualificato muratore, come si legge nell’avviso pubblicato sul sito del Comune in cui si precisa che si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione di interesse, “di soggetti ritenuti idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati o con riferimento alla residenza o per la conoscenza delle realtà locali o di quanto ritenuto prevalente nella individuazione degli operai qualificati con cui stipulare il contratto a tempo determinato. L’incarico sarà conferito esclusivamente a operai liberi da rapporti di lavoro subordinato”.

Le istanze/manifestazione d’interesse, redatte utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio e con allegati documento di identità personale in corso di validità e curriculum vitae, devono pervenire all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 14 dicembre di quest’anno, con consegna a mano o pec all’indirizzo protocollocomunediaugusta@pointpec.it.