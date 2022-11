Augusta, cantiere alla Baia del gambero senza autorizzazioni: sequestrato dalla Polizia municipale

Un cantiere alla Baia del Gambero, dove era in corso un’ importante attività di modifica del suolo senza i prescritti titoli autorizzativi è stata sequestrata dal nucleo di polizia giudiziaria-edilizia del Comando della polizia municipale di Augusta, guidato da Salvatore Daidone. Gli agenti sono intervenuti a tutela dell’incolumità pubblica in quanto “l’attività posta in essere è stata ritenuta pregiudizievole alla sicurezza della linea ferroviaria e delle abitazioni ubicate nelle adiacenze” – ha fatto sapere il comandante.

L’autore dell’abuso di rilevanza penale è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Inoltre, sono stati informati gli enti preposti per le valutazioni relative a possibili dissesti idrogeologici, frane, smottamenti, che potrebbero causare danni ingenti alla zona che si trova nelle vicinanze dell’area sottoposta a sequestro.