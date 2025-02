Augusta, cani randagi pericolosi al “Paradiso”: sbranati decine di gatti

Branchi di cani randagi affamati si aggirano al centro storico a caccia di gatti, impaurendo anche le persone che se li trovano di fronte. La segnalazione è di Ivana C., che sottolinea come gli animali senza padrone siano pericolosi e aggressivi e sono stati visti, in particolare, nella zona della chiesa del Soccorso e vie limitrofe e in viale Risorgimento.

“Già sono stati sbranati decine di gatti, un mio conoscente posteggiando in tarda serata è stato rincorso. Dobbiamo aspettare che succeda il peggio o trovare una soluzione per evitarlo?”- si chiede la donna auspicando che l’amministrazione possa trovare una soluzione il prima possibile.