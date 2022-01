Augusta, cani di proprietà sterilizzati a cura del Comune, pubblicato l’avviso

I cani di proprietà di residenti ad Augusta potranno essere sterilizzati gratuitamente a cura del Comune, che prova cosi a debellare il triste fenomeno di abbandono di cuccioli per strada. Lo fa sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica con delega alle Politiche per gli animali d’ affezione e contrasto al randagismo che rende noto che la giunta ha avviato una procedura finalizzata all’ acquisizione di prestazioni medico-veterinarie per la sterilizzazione di cani patronali presenti sul territorio comunale, a titolo totalmente gratuito fino ad esaurimento delle somme a disposizione. “Operazione unica nel suo genere per questo Comune che, – aggiunge- recependo la normativa nazionale, volge a contrastare il randagismo in un’ attività di convivenza tra uomo e animale con lo scopo di tutelare la salute pubblica e l’ ambiente. Infatti nonostante censimento e microchippatura di cani privati, si verificano frequenti abbandoni di cuccioli che vanno ad aggiungersi ai randagi presenti sul territorio gravando anche in maniera rilevante sulle casse dell’ Ente”.

A seguito dell’atto di indirizzo ieri è stato pubblicato l’ avviso per la campagna di sterilizzazione rivolta ai cittadini residenti nel Comune, proprietari di cani microchippati e regolarmente iscritti all’anagrafe canina, che potranno sterilizzare la propria cagna e il costo sarà interamente a carico dell’ Ente che pagherà direttamente i professionisti che hanno aderito.

“Saranno prese in considerazione, ai fini della formazione della graduatoria, solo le domande pervenute entro i termini prestabiliti e riferiti ad un singolo intervento. Nell’ambito del medesimo nucleo familiare si concederà un unico contributo, nel caso in cui il richiedente sia proprietario di più cani femmine, le ulteriori richieste che dovranno comunque essere presentate a nome dello stesso proprietario, saranno valutate in relazione ai fondi disponibili e comunque soltanto dopo aver esaurito la graduatoria il caso di parità di punteggio”- si legge nell’ avviso che scade il 14 gennaio 2022

L’avviso, insieme al modulo da compilare, è pubblicato all’albo pretorio online del Comune, per informazioni ci si può rivolgere al Comando dei Vigili urbani che formulerà l’apposita graduatoria secondo punteggi stabiliti. I cani verranno sterilizzati fino ad esaurimento delle somme disponibili.