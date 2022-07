Augusta, campo di padel, scontro Scavone-Di Mare, Cafeo (Prima l’Italia): “Scivolone dell’assessore regionale sui fondi per i migranti”

“L’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Antonio Scavone, si è reso protagonista di uno scivolone politico sulla vicenda dei fondi per i migranti usati dal Comune di Augusta”. A parlare è il parlamentare regionale di Prima l’Italia, Giovanni Cafeo, che, intervenendo sulla polemica scoppiata tra l’assessore Scavone e il sindaco Giuseppe Di Mare sull’uso dei contributi straordinari della Regione per i comuni interessati dal fenomeno migratorio e destinati a realizzare un campetto di padel all’interno delle “scuole verdi”, prende posizione in favore del sindaco Giuseppe Di Mare.

“Quei finanziamenti erogati dalla Regione non sono riconducibili all’assessorato di cui è a capo Scavone ma – ricorda- provengono dall’assessorato agli Enti locali, che era stato preventivamente informato dall’amministrazione comunale circa l’impiego dei fondi. L’opera pianificata dal sindaco di Augusta e dalla sua amministrazione ha, peraltro, come obiettivo usare lo sport come strumento di integrazione dei migranti con la comunità”.

“Credo che in un momento del genere, scandito dalla campagna elettorale per le regionali, l’assessore Scavone avrebbe dovuto valutare meglio la vicenda – conclude Cafeo – visto che i fatti sono assai diversi di come li ha raccontati, al punto da ipotizzare un’attività ispettiva sul conto del Comune di Augusta”.