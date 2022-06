Augusta, campo di padel con i fondi dei migranti: Scavone avvia accertamento, Di Mare: “ha preso colpo di sole”

L’assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, Antonio Scavone, ha avviato un accertamento e un eventuale atto ispettivo al Comune di Augusta per verificare il corretto utilizzo di “fondi strutturali” per l’inclusione dei migranti dopo la decisione della giunta di realizzare un campo di padel comunale nell’area esterna delle “scuole verdi” di via Dessiè, che un tempo furono anche utilizzate per ospitare i minori migranti non accompagnati che, a migliaia negli anni passati, arrivarono ad Augusta. E infuocata arriva la replica del sindaco Giuseppe Di Mare.

L’iniziativa conoscitiva, affidata alla dirigente responsabile dell’ ufficio speciale Immigrazione della Regione, nasce da recenti notizie di stampa che informano di “un presunto improprio utilizzo da parte dell’amministrazione comunale dei fondi strutturali per l’inclusione sociale – scrive l’assessore Scavone – da destinarsi alla futura realizzazione di iniziative progettuali non rientranti tra le istituzionali finalità per cui detti fondi sono stanziati”.

Dura la replica del sindaco Giuseppe Di Mare secondo cui l’assessore “evidentemente male informato è incorso in un grave scivolone istituzionale, non resistendo alla tentazione di infliggere al sindaco di Augusta la penitenza verosimilmente legata ai mancati accordi elettorali in vista delle elezioni regionali. – scrive in una nota- Spiace, quindi dove segnalare che l’ assessore confonde l’origine dei fondi che non sono strutturali, quindi non soggetti a regole e procedure europee, trattandosi di risorse finanziarie da bilancio regionale denominati, non a caso, contributi straordinari e previsti dalla legge regionale 8 maggio 2018”.

“Il colpo di sole di cui è rimasto vittima l’assessore Scavone risulta clamoroso, inoltre, se si considera che –prosegue- il contributo è disposto dall’assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, con una procedura che richiede la trasmissione alla Regione del programma di impiego dei fondi stessi, circostanza avvenuta e verificabile con tanto di atti. In assenza di qualsivoglia rilievo da parte delle strutture regionali, il Comune di Augusta ha doverosamente dato esecuzione al problema degli interventi così come previsti. Se in Regione siciliana la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra non è questione che possa riguardare il Comune di Augusta”

Poi entrando nel merito della questione se una struttura sportiva leggera, pubblica, possa costituire occasione di inclusione sociale, “questo è argomento di civiltà sul quale non dovrebbero esserci dubbi, a meno di non pensare che l’assessore Scavone voglia ghettizzare i migranti in spazi sportivi loro esclusivamente dedicati, modalità che la comunità augustana ripudia”.

Di Mare, che ha convocato una conferenza stampa per lunedì 4 luglio alle 11, ricorda inoltre che per il campo di padel è inserito in un contesto più ampio di qualificazione dell’area il Comune di Augusta ha deciso pure di aggiungere alla dotazione regionale di 50000 euro la somma di 25000 interamente tratta dal bilancio dell’Ente a testimonianza di credere nell’iniziativa. “Raccolga, dunque, l’ assessore l’invito a dedicarsi più a fare più serie, – conclude- a non strumentalizzare in chiave elettorale un argomento che non gli compete e sul quale ha attinto alle informazioni distorte, fuorvianti e probabilmente false. Soprattutto eviti di polemizzare con un sindaco, che mentre lui si gode l’aria fresca del suo ufficio palermitano, fino a stamattina, sotto il sole cocente è stato impegnato nell’ennesimo sbarco di un centinaia di migranti sulle coste augustane”.