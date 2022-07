Augusta, campo di padel con fondi migranti, il sindaco: “tutto secondo le norme, vicenda strumentalizzata per fini elettorali”

“Non una conferenza stampa contro l’assessore Scavone, che conosco come persona per bene, ma per ribadire il concetto della trasparenza degli atti amministrativi. Facciamo un’operazione verità perché è giusto che i nostri referenti, cioè i cittadini, sappiano com’è andata la vicenda e chiarire la vicenda dei fondi utilizzati dei flussi migratori”. Cosi questa mattina il sindaco Giuseppe Di Mare ha esordito al salone “Rocco Chinnici”, con quasi la giunta al completo e anche alcuni consiglieri comunali e il presidente del Consiglio, per mettere un punto sull’accesa polemica scoppiata in questi giorni sull’utilizzo dei fondi per i comuni interessati dal fenomeno migratorio – destinati anche per un campo di padel in un’area abbandonata delle “Scuole verdi” dell’istituto comprensivo “Principe di Napoli” – che ha visto anche l’assessore regionale alla Famiglia Antonio Scavone, preannunciare un’ispezione sull’uso dei fondi

“Questa vicenda ha assunto caratteristiche paradossali, probabilmente è stata strumentalizzata per altri fini e non ci ha destato alcuna in inquietudine o paura, siamo indignati profondamente per come sono andate le cose e per i modi che sono stati utilizzati – ha detto Di Mare – aspettiamo l’assessore a braccia aperte con i suoi delegati, tra l’altro Scavone fu l’unico che venne ad Augusta per congratularsi con la mia elezione”.

Poi ha ricordato che ad ottobre del 2020 nella cassa della Regione c’erano circa un milione e mezzo di euro di fondi assegnati al Comune in quanto interessato dai flussi migratori, non richiesto né speso. “Abbiamo iniziato una interlocuzione con l’assessorato all’Autonomie locali per cercare di recuperare queste somme per Augusta e poterli spendere, c’è stato chiesto di mandare un prospetto degli interventi che ci sono stati autorizzati, quindi ci dicevano che potevamo farli. Sono somme destinate già nel 2018 con cui abbiamo fatto diversi interventi, altri si concluderanno entro l’anno”.

La base giuridica degli interventi è l’articolo 15 comma 1 della legge regionale dell’8 maggio 2018, che riguarda il fondo delle Autonomie locali che così recita: “A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2018, di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, 5 e successive modifiche ed integrazioni, l’assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta e di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione”.

“Pertanto la norma non dà nessun vincolo di destinazione. Sono misure che vengono date ai comuni in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio. Parliamo di un contributo straordinario di parte corrente, quindi non di fondi strutturali. –precisa- Noi abbiamo deciso di spenderlo anche in relazione sia all’inclusione generale ma anche su interventi legati al fenomeno immigratorio“.

I fondi sono stati impiegati per investimenti su tre direttive: sicurezza urbana e sistemi di controllo del territorio, riqualificazione di siti di aggregazione sociale anche attraverso il recupero di zone marginali particolarmente degradate; impiantistica sportiva e leggera a servizio dei quartieri.

“Qualcuno ha paventato che costa il doppio di un campo normale, certo che costa il doppio perché andiamo a riqualificare tutta l’area abbandonata che va messa in sicurezza per chiunque e che sarà utilizzata di giorno per i bambini per qualunque scopo ritengano, e di pomeriggio e la sera si potranno organizzare manifestazioni, siamo orgogliosi che finalmente ad Augusta nasce anche una struttura gratis che può servire anche per l’inclusione”. – ha aggiunto il primo cittadino sostenendo di non riuscire a comprendere perché da un articolo di giornale si possa attivare addirittura ad un avvio di ispezione.

“Senza neanche contattare gli uffici che avrebbero chiarito. Questo è il rispetto istituzionale a cui mi riferisco e che vale per tutti. La realtà è un’altra, è che l’assessore Scavone non c’entra nulla in questa vicenda, perché lo conosco e ne sono sicuro. Qualcuno – ha sottolineato- gli suggerisce percorsi sbagliati, quelli sì per scopi e fini personali”. come nel caso dell’Opera pia Orfanotrofio “Parisi Zuppelli Santangelo”, il cui cda era scaduto da tempo. L’amministrazione ha fatto il bando per nominare due componenti, altri due sono stati nominati dall’arciprete, mancava solo il membro di competenza dell’assessorato regionale alla Famiglia, che non lo ha nominato e poi due mesi fa decide di commissariare l’opera pia perché il Cda non è regolarmente costituito.

“Un paradosso, avevamo intravisto già un’azione che non riuscivamo a capire e probabilmente questa è la conseguenza di continuo di quell’azione“. – ha detto il primo cittadino- Oggi Augusta ha un sindaco, una giunta, assessori e consiglieri che non vogliono essere colonia di nessuno, né aia per le scorribande elettorali. La citta deve tonare ad avere il ruolo che le spetta. Se qualcuno vuole mettere i bastoni tra le ruote per politica elettorale ha fatto male i conti. Siamo sereni, non accettiamo lezioni da nessuno, se non dagli augustani che sono i nostri principali interlocutori. Probabilmente a qualcuno questa amministrazione da fastidio, Augusta è una città importante e siamo in procinto di competizioni elettorali ma non vogliamo essere tirati per la giacca da nessuno. C’è una parte di soggetti vicini a Scavone che in campagna elettorale ha deciso di prendere di mira tutti i sindaci forse pensando di lucrare consenso elettorale. Apprezziamo l’intervento di Cafeo con cui non mi sono neanche sentito ma – ha concluso- non significa niente, questa non è un’amministrazione targata Lega ma che ha interlocuzioni con tutte le forze politiche provinciali”.