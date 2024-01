Augusta, campione italiano di boxe 2023: Carmelo Di Vico riceve benemerenza per meriti sportivi

Benemerenza per meriti sportivi per avere vinto, l’anno scorso a maggio, a Frascati, il campionato nazionale di boxe. Ad averla ricevuta ieri a Roma, al palazzo della federazione sede del Coni che ha ospitato l’evento, è stato l’augustano Carmelo Di Vico, che guida l’omonimo team sportivo di kickboxing e che si è fatto valere come atleta laureandosi campione italiano nel 2023. Premiato anche Gaetano Di Fede, giovane atleta megarese diciasettenne che ha vinto l’anno scorso l’Oro al Nazionale e l’Argento al Mondiale di Kickboxing. A consegnare le benemerenze è stato Roberto Cipolletti, responsabile nazionale dell’Asi, associazioni sportive italiane

Di Vico, inoltre, con sua grande sorpresa, ha ricevuto anche la carica di responsabile regionale per il territorio Sicilia della disciplina kick boxing da parte di Alessandro Cecchini presidente della Xfc, federazione di sport da contatto a cui è affiliata la sua associazione sportiva.

“È stato un anno pieno di risultati e questo non è altro che il risultato di un lavoro e impegno durato un anno” – ha commentato.