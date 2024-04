Augusta, campionato scolastico regionale di Orienteering: tre primi posti per alunni del Megara

Tre studenti del liceo Megara hanno conquistato tre primi posti di categoria all’undicesima prova del 25esimo campionato scolastico regionale di Orienteering, che si è svolto nei giorni scorsi a Nicolosi, organizzato dalla delegazione Sicilia della Fiso, la Federazione italiana sport orientamento in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il Coni Sicilia nell’ambito del progetto “Orienteering – La palestra verde”. Si tratta di Vincenzo Roggio (2 CS) fra gli M16, di Giaele Iurianello (2 CS) fra le W16 e di Manuela Russo (5 AS) fra le W18,.

Apprezzabili pure il quarto posto di Alessio Failla (2 BS) e il nono posto di Lorenzo Passanisi (3 AS) fra gli M16, ottavo si è piazzato Benedetto Teresi (5 CS) fra gli M18, quinta Ludovica Di Grande (2 CS), settima Alberta Cipriani (2 CS) fra le W16, quinta Giulia Ballotta (4 AS) e settima Lucrezia Munafò (4 AS) fra le W18.

Gli alunni fanno parte del gruppo di 23 liceali che sono stati accompagnati dalle docenti Alessandra Teresa Traversa e Maria Antonia Valenti e hanno ricevuto i complimenti del dirigente scolastico Renato Santoro e dell’intera comunità liceale.